Pótdíjat vet ki a magyar vásárlásokra az Alibaba

Nincs és nem is volt semmilyen megállapodás a magyar állam és az Alibaba között „Magyarország-pótdíj” felszámításáról, a fogyasztók félrevezetésére alkalmas gyakorlat pedig elfogadhatatlan – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szombaton az MTI-vel.

A tárca közleménye szerint a sajtóban megjelent hírek szerint az Alibaba e-kereskedelmi platform egyes magyarországi vásárlások esetén 4,5 százalékos, „Hungary Surcharge” (Magyarország-pótdíj) megnevezésű tételt számít fel.

A híresztelésekkel ellentétben a magyar kormány és az Alibaba között nem jött létre semmilyen megállapodás, amely bármilyen formában felhatalmazást adna „Magyarország-pótdíj” felszámítására, beszedésére, vagy annak állami teherként való feltüntetésére – írták.

Közölték, hogy „a magyar kormány a fogyasztók védelme érdekében határozottan fellép minden olyan piaci gyakorlattal szemben, amely megtéveszti a vásárlókat vagy jogtalan többletterheket hárít rájuk”, a kabinet pedig „azonnali hatósági vizsgálatokkal és összehangolt fellépéssel garantálja a tisztességes versenyt, valamint a magyar emberek érdekeinek és jogainak hatékony védelmét az online kereskedelemben is”.

A magyar fogyasztók megtévesztésére alkalmas minden olyan kereskedelmi gyakorlat, amely egy vállalkozás által egyoldalúan meghatározott többletköltséget hatósági előírásként, „kötelező állami teherként”, vagy kormányzati megállapodás következményeként tüntet fel.

A tisztességes piaci működés alapkövetelménye, hogy a fogyasztók által fizetendő díjak jogalapja világos, egyértelmű és ellenőrizhető módon kerüljön bemutatásra. Az Alibaba jelenlegi gyakorlata ezt nem teljesíti, ezért az NGM felszólítja a kereskedőt, hogy az érintett díjtétel alkalmazását szüntesse meg, és a magyar fogyasztók számára adott tájékoztatását tegye egyértelművé, különös tekintettel arra, hogy a díj ne kelthesse azt a látszatot, mintha annak beszedése állami felhatalmazás vagy kormányzati megállapodás alapján történne – olvasható a közleményben.

Az NGM közleménye szerint az Alibaba által alkalmazott díj felveti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúját, ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság haladéktalanul vizsgálatot indít annak megállapítására, hogy a fogyasztók előzetes tájékoztatása megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, illetve hogy a közzétett információk nem minősülnek-e megtévesztőnek.

A számlázási és díjfeltüntetési gyakorlat jogszerűségének ellenőrzése érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is megkezdi a szükséges vizsgálatokat annak tisztázására, hogy az alkalmazott díjtételek kezelése és feltüntetése összhangban áll-e a vonatkozó előírásokkal.

A magyar kormány következetes célja, hogy a fogyasztók védelme érdekében a piacon kiegyensúlyozott, tisztességes versenyfeltételek érvényesüljenek a hazai és a külföldi – így az Európai Unión kívüli – szereplők között egyaránt, s ezáltal a jogkövető vállalkozások ne kerüljenek versenyhátrányba, a fogyasztók pedig átlátható, ellenőrizhető információk alapján hozhassanak döntést – rögzítették.

Amennyiben a 4,5 százalékos díj a 2025-ben a platformokra is kiterjedő kiskereskedelmi különadóval, illetve annak értelmezésével összefüggésben merült fel, fontos rögzíteni: Magyarország az adóalanyok körének rendezésével az egyenlő versenyfeltételeket erősítette, és nem elfogadható, hogy bármely piaci szereplő ezt a fogyasztók felé „állami pótdíjként” kommunikálja, vagy kormányzati megállapodásra hivatkozva jelenítse meg – olvasható a tárca közleményében.