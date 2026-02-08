Mennyit ér Magyarország aranytartaléka?

A háború előtti időszak baranytartaléka maximuma 50 tonna körül volt, a Kádár rendszer idején 60-70 tonna volt a maximum, most 110 tonnánk van, tehát súlyában is egy maximum értékünk van - mondta a Magyar Hírlap stúdiójában Szalai Piroska. A miniszterelnök tanácsadója kiemelte, nemcsak súlyban nőtt az aranytartalékunk, hanem mivel 2010-től 2018-tól nagyon jelentősen nőtt az arany unciánkénti ára is, ezért, hogyha forintban nézzük, akkor majdnem 200-szoros, súlyban 35-szörös volt az érték emelkedése 2010 és 2026 között.

Emlkeztetett, a 2025 novemberi MNB jelentés szerint hihetetlen magas, egy lépcsőt ugrott a magyar devizatartalék, mert elértük az 50 milliárd eurós devizatartalékot összességében, amiből olyan 20 milliárd alatti még az arany súlya, de a devizatartalékon belül ekkora súlyt jelentő aranytartalék, nemcsak nekünk nem volt a magyar gazdaság történetben, hanem Európában is nagyon ritka.

Megjegyezte, próbáljunk visszagondolni a 2008-as gazdasági ködre, mikor ott ülünk bent a válság közepén, és világválság alakul ki. Amerikában ugyanúgy, mint Európában, de mint Japánban, vagy bárhol máshol a világ összes pontján. Nem maradt a 2008-as válság idején olyan érintetlen ország, érintetlen devizával, ami menekülő deviza tudott volna lenni. Ebben a pillanatban kezdtek el gondolkodni a bankárok, a pénzügyesek abban, hogy egyetlen olyan dolog maradt, aminek az értéke fix volt ebben a ködben is, az az arany.

Kiemelte, nem fogja semelyik jegybank sem meglépni, hogy a teljes devizatartalékát aranyban őrizze, de ha még egyszer olyan helyzet áll fel, mint a válság idején, amikor túlnyomtatták a pénzeket az államok, akkor sokat fog érni az aranytartalék.

„Bízzunk benne, hogy ilyen mértékű világválság, pénzügyi világválság még egyszer nem alakul ki, mert csak tanult azért a világ belőle, de ennek az egyik tanulsága az volt, hogy amit a 80-as években úgy gondoltak, hogy már nem fontos dolog a materiális része a tartaléknak, az felértékelődött. Most egy olyan időszakot élünk, amikor az aranynak az árfolyama sokkal jelentősebben nőtt, mint korábban bármikor” - fogalmazott Szalai Piroska.