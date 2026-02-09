2026. február 9., hétfő

Előd

Gazdaság

Megugrott a házasságkötések száma Magyarországon

Hankó Balázs szerint tíz gyerekből nyolc házasságban születik

MH/ MTI
 2026. február 9. hétfő. 0:46
A kormány családpolitikájának köszönhetően tíz gyerekből nyolc házasságban születik – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) vezetője vasárnap Gödöllőn.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a KétIgen Alapítvány a házasság hetére szervezett rendezvényén a Gödöllői Királyi Kastélyban
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Hankó Balázs a Kétigen Alapítványnak a házasság hetére szervezett rendezvényén elmondta, hogy a kormány számára a társadalom alapegysége a család.

A kormány a családokban hisz és a családokat építi. „Ha 2010-et nézzük, akkor 35 ezren házasodtak össze, a tavalyi évben a házasságkötések száma 46 ezer volt”, ami 31 százalékos emelkedés. „Volt ez erősebb is a Covid idejében, akkor dupláztunk” – tette hozzá a miniszter.

