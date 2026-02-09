Megugrott a házasságkötések száma Magyarországon

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a KétIgen Alapítvány a házasság hetére szervezett rendezvényén a Gödöllői Királyi Kastélyban

Hankó Balázs a Kétigen Alapítványnak a házasság hetére szervezett rendezvényén elmondta, hogy a kormány számára a társadalom alapegysége a család.

A kormány a családokban hisz és a családokat építi. „Ha 2010-et nézzük, akkor 35 ezren házasodtak össze, a tavalyi évben a házasságkötések száma 46 ezer volt”, ami 31 százalékos emelkedés. „Volt ez erősebb is a Covid idejében, akkor dupláztunk” – tette hozzá a miniszter.