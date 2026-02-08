Energiavészhelyzet Ukrajnában: leállt az atomerőművi áramtermelés

Ukrajna valamennyi atomerőműve kénytelen volt leállítani a villamosenergia-termelést, miután meghibásodtak azok a kulcsfontosságú nagyfeszültségű alállomások, amelyek az atomerőművek és az országos energiarendszer közötti kapcsolatot biztosítják. Erről szombaton, február 7-én számolt be az Ukrenergo sajtószolgálata, írta az EAdaily .

A vállalat közlése szerint országszerte drasztikusan megnőtt a teljesítményhiány, ami az áramkimaradások időtartamának jelentős meghosszabbodásához vezetett minden régióban.

Az ukrajnai atomerőművek valamennyi, ellenőrzött területen található energiablokkját kényszerűen visszaterhelték a mai orosz csapások következtében, amelyek azokat a nagyfeszültségű alállomásokat érték, amelyek az atomerőművi blokkok teljesítményének hálózatba táplálását biztosították – áll a közleményben.

Az ukrán sajtó beszámolói szerint a helyzet miatt megszólalt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi is. Kijelentette: az Ukrajnában található alállomások elleni támadások veszélyeztetik az ország nukleáris biztonságát.

Grossi hangsúlyozta: az ukrán atomerőművek külső áramellátása ezekhez az alállomásokhoz kötődik, az ellenük irányuló károk pedig közvetlen kockázatot jelentenek a nukleáris biztonságra, ezért az ilyen létesítményeket meg kellene kímélni.