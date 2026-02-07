2026. február 7., szombat

Előd

EUR 378.61 Ft
USD 321.07 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

A kormány elvárása januárban is teljesült

MH/ MTI
 2026. február 7. szombat. 15:43
Megosztás

A kormány elvárása januárban is teljesült: a magyar családok olcsóbban tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szombaton az MTI-vel.

A kormány elvárása januárban is teljesült
A kormány elvárása januárban is teljesült, a magyar családok olcsóbban tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők
Fotó: MH archív/Purger Tamás

A tárca tájékoztatása szerint a szomszédos országok átlagához képest januárban is kedvezőbb üzemanyagárakkal találkozhattak a magyar családok a hazai töltőállomásokon. A benzin havi átlagára 4 forinttal, míg a gázolajé 3 forinttal volt alacsonyabb a szomszédos országok átlagánál.

„A kormány továbbra sem hagyja, hogy a háború és a brüsszeli szankciók terheit a magyar emberek fizessék meg. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi piaci folyamatokat, így az üzemanyagárak alakulását is” - írták.

Hozzátették: a Nemzetgazdasági Minisztérium a magyar emberek érdekeit szem előtt tartva rendszeres egyeztetéseket folytat az üzemanyagpiac szereplőivel, és szükség esetén kész gyors és hatékony intézkedéseket hozni a családok és a gazdaság védelme érdekében.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink