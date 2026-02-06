Megnyílt a 32. FeHoVa nemzetközi kiállítás

Megnyílt a 32. FeHoVa Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítás csütörtökön a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban, a február 8-ig nyitva tartó rendezvényen 13 országból 200 kiállító mutatja be termékeit.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke (b) és Nagy István agrárminiszter a 32. FeHoVa Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállításon a megnyitó napján a budapesti Hungexpón 2026. február 5-én. A február 8-ig nyitva tartó rendezvényen 13 országból 200 kiállító mutatja be termékeit

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke a kiállítást megnyitó beszédében elmondta: ma nem születhet a vadászatot és a horgászatot érintő szabályozás a szakmai szervezetekkel való egyeztetés nélkül, az elfogadott rendelkezések meghatározó része a javaslataik alapján kerül a kormány elé.

A vadászati törvény elfogadását is az érintettekkel folytatott többszöri egyeztetés előzte meg, az így kialakított szabályozás pedig – mint fogalmazott – kiállta az idők próbáját.

Szólt arról, hogy a vadgazdálkodás eredménye tizennyolcszorosára, 16 év alatt 3 milliárd forintra nőtt. A vadásszá válás feltételeinek szigorodása ellenére a vadászok száma 57 ezerről 71 ezerre emelkedett.

Nagy István agrárminiszter beszédében elmondta: a 2024/25-ös vadászati szezonban 1451 vadászterületen 328 ezer nagyvadat, mezei nyúlból, fácánból 559 ezer darabot hasznosítottak, 72 800 trófeát bíráltak el.