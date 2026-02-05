Az AI lett a digitális gazdaság motorja?

Az AI (mesterséges intelligencia) vált a globális digitális gazdaság fő hajtóerejévé, amely egyszerre formálja át az üzleti szoftvereket, a keresést és a tartalomfogyasztást – írta friss elemzése alapján a Deloitte az MTI-nek csütörtökön eljuttatott tájékoztatásában.

A tanácsadó vállalat szerint az AI alapjaiban alakítja át az üzleti szoftvereket, új piacokat teremt, és gyökeresen változtatja meg, hogyan keresünk információt vagy termékeket.

Az önálló döntéshozatalra képes mesterséges intelligencia lehet a következő integrációs korszak hajtóereje. A piac a becslések szerint 2030-ra elérheti a 35 milliárd amerikai dollárt, szemben a 2026-ra várt 8,5 milliárddal. A Deloitte szerint azonban megfelelő vállalati koordinációval, a számítógépes rendszerek, szoftverek és szolgáltatások automatizált, összehangolt menedzselésével és vezénylésével akár 30 százalékkal nagyobb, 45 milliárd dolláros piaccá is nőhet.

Az elemzés szerint 2026-ban a fejlett országok felnőtt lakosságának 29 százaléka naponta találkozik AI által generált keresési összefoglalóval.

A felhőalapú szolgáltatások, SaaS alkalmazások 2026-ra okosabbá, személyre szabottabbá és autonómabbá válnak. Az önálló döntéshozatalra képes mesterséges intelligencia hosszú távon akár ki is válthatja a ma ismert SaaS-modelleket. Idén a vállalatok akár 75 százaléka tervez beruházni önálló döntéshozatalra képes AI-eszközökbe – jelezte a Deloitte.

Az önálló döntéshozatalra képes AI és az automatizáció felgyorsítja a hardver- és infrastruktúra-fejlesztéseket, eközben az ellátási láncok sebezhetőségét is növeli. Az elemzés szerint 2026-ban az AI-számítások kétharmadát már a használati célú futtatások adják majd. Ez továbbra is döntően adatközpontokban történik, és több mint 200 milliárd dollár értékű fejlett AI-chipet igényel. Az ipari robotok telepített állománya 5,5 millióra nőhet 2026-ban, 2030-ra pedig a roboteladások éves szinten elérhetik az egymillió darabot és a 20 milliárd dollár bevételt. Új chipgyártási technológiák jelennek meg 2026-ban, ezekre és más kulcstechnológiákra legalább 30 milliárd dollárt költhetnek a vállalatok a Deloitte számításai szerint.

Úgy vélik, az idén csaknem 100 milliárd dollár áramolhat a szuverén AI-kapacitások fejlesztésébe. Az Egyesült Államokon és Kínán kívüli országok 2030-ra akár megduplázhatják hazai AI-kapacitásaikat, különösen az Európai Unió AI-szuverenitási törekvései miatt – jelezték.