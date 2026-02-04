2026. február 4., szerda

Gazdaság

Soha senki nem volt ilyen gazdag: Musk új korszakot nyitott

A Forbes szerint a SpaceX és az xAI egyesülése példátlan vagyonrobbanást hozott

MH/MTI
 2026. február 4. szerda. 11:29
Elon Musk lett az első ember, akinek a vagyona meghaladta a 800 milliárd dollárt, miután a rakétagyártó SpaceX cége felvásárolta a részben szintén hozzá tartozó xAI mesterséges intelligenciával és közösségi médiával foglalkozó vállalatát – közölte a Forbes magazin.

Elon Musk négy vagyonrekordot állított fel az elmúlt négy hónapban
Fotó: AFP/Frederic J. Brown

A Forbes becslése szerint az ügylet, aminek a révén 1250 milliárd dolláros vállalat jött léte, Elon Musk vagyonát 84 milliárd dollárral rekordszintre, 852 milliárd dollárra növelte.

Elon Musk mindkét cégben kisebbség részesedéssel rendelkezett. Az egyesült vállalatban a tulajdonhányada 43 százalék lett.

Az üzletember négy vagyonrekordot állított fel az elmúlt négy hónapban: 2025 októberében elsőként lépte át az 500 milliárd dolláros határt, december 15-én a 600 milliárd dollárt, december 19-én pedig a 700 milliárd dollárt.

Elon Musk 571 milliárd dollárral gazdagabb, mint a világ második leggazdagabb embere, a Google társalapítója, Larry Page, akinek a vagyona a becslések szerint 281 milliárd dollár.

