A külpiaci terjeszkedést segíti az agrárkamara új szolgáltatása

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a kormánnyal együttműködve új internetes szolgáltatást hozott létre, hogy segítse a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelők külpiaci terjeszkedését – közölte a NAK szerdán az MTI-vel.

A NAK Külpiaci Támogató Portál fontos alapinformációkkal támogatja a kivitelt, az országismertetők és külképviseleti elérhetőségek mellett hatályos szabványokat és szállítási útvonalakat tesz közzé. Az ingyen látogatható oldal másik fő eleme a több mint 40 ország külkereskedelmi adataiból összeállított termékkereső, amelyből a felhasználók megtudhatják, mely államok miből importálnak jelentős mennyiséget – írták.

A közlemény szerint az élelmiszerkivitel meghatározó tényező a magyar külkereskedelemben, az exporttöbbletünk majdnem 40 százaléka köthető a mezőgazdasághoz és az élelmiszeriparhoz. A legfontosabb termék az állateledel és a takarmány, illetve a hús és a gabonafélék. A célországok túlnyomó része uniós tagállam, de piaci nehézségek miatt felértékelődhetnek az EU-n kívüli országok, amelyek ma még összesen csak 20 százalékkal részesülnek a magyar exportból – indokolták a szolgáltatás létrehozását.

A NAK a piaci folyamatok alapján úgy látja, hogy a magyar termékek előtt főképp a Balkánon, Észak-Afrikában, Közép-Ázsiában, a Közel- és a Távol-Keleten nyílhatnak új lehetőségek. A tervek szerint az export.nak.hu címen elérhető oldal fejlesztése az elindítás után is folytatódik, a rendszer így hamarosan újabb országokkal és funkciókkal bővülhet – olvasható a közleményben.