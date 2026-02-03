Újabb segítség a hazai kkv-knak

Keddtől pályázhatnak a hazai mikro- és kisvállalkozások a Demján Sándor Program keretében megvalósuló „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” program második ütemére – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Az MI által is támogatott online üzleti szolgáltatások használatával a vállalkozások növelhetik hatékonyságukat (képünk illusztráció)

A vállalkozások digitális fejlődését támogató, utalványrendszerű program továbbra is a modern internetes jelenlét megvalósítására, a közösségi média megjelenés fejlesztésére, illetve új elemként a mesterséges intelligencia (MI) alapú online szolgáltatások bevezetésére biztosít támogatást. A vállalkozások 400 ezer és 2 millió forint közötti értékű, pénzforgalommal nem járó utalványt (vouchert) igényelhetnek digitális fejlesztéseik megvalósítására, a támogatási intenzitás 100 százalék, önerő nem szükséges. A rendelkezésre álló keretösszeg 1,2 milliárd forint.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte: az MI használatában rejlő lehetőségeket egyre többen felismerik, hiszen ez már nem csak a jövő, mára a mindennapi életünk részévé vált. Az MI által is támogatott online üzleti szolgáltatások használatával a vállalkozások növelhetik hatékonyságukat, ezt felismerve az előregisztráció során már közel 1700 vállalkozás jelezte érdeklődését a program második üteme iránt.

A tájékoztatás szerint a „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” pályázati felhívás a magyarországi székhelyű, köztartozásmentes egyéni és társas, legalább 1 fő létszámmal rendelkező 50 fő alatti olyan vállalkozásokat célozza, akik még nem rendelkeznek honlappal, vagy inaktív az internetes felületük. A pályázat második ütemének választható támogatási csomagjai: „A” Digitalizációs alapcsomag (400.000 forint), „B” Közösségi média alapcsomag (400.000 forint), bővített csomag (1.100.000 forint), „MI” csomag (500.000 forint), illetve ezek meghatározott kombinált csomagjai.

A program második ütemében új szállítói (kivitelezői) pályázatot írtak ki, amelyre összesen 43 pályázat érkezett be. Elektronikus hírközlési szolgáltatókat, vállalati infokommunikációs szolgáltató cégeket, professzionális webfejlesztő és közösségi média szakértő ügynökségeket, honlapkészítő-üzemeltető szolgáltatókat, valamint MI-fókuszú, online megoldásokat kínáló cégeket választanak ki.

A program lebonyolítását továbbra is a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft., a Nemzetgazdasági Minisztérium háttérintézménye bonyolítja le – közölte a tárca.

Bővebb információ a programról: http://www.dsprogram.hu/