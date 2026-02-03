Milliárdok a jövő szakembereinek

A kisgyermeknevelő-képzésekben résztvevők 2026-ban is igényelhetnek ösztöndíj-támogatást – hívta fel a figyelmet a Magyar Államkincstár (MÁK) kedden az MTI-nek küldött közleményében.

Kiemelték, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) egyik kijelölt stratégiai területe a kora gyermekkori neveléshez és gondozáshoz való hozzáférés támogatása. A 2024 decemberében indult a „Tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező kisgyermeknevelők ösztönző támogatása” című kiemelt projekthez a magyar kormány és az Európai Unió 5,62 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít.

Ismertetették, hogy a projektben vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek ösztöndíj formájában a magyar vidéki településeken élő, kisgyermekgondozó, –nevelő technikumi képzésben aktív tanulók, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelői alapképzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezők.

A közlemény szerint a projektet lebonyolító Magyar Államkincstárhoz 2025 decemberéig több mint 2100 támogatási kérelem érkezett, több mint 1900 tanuló és hallgató részére folyósítottak támogatást az ország 7 régiójában, közülük a 4 legkevésbé fejlett régió területén több mint 1200 tanuló és hallgató részesült támogatásban.

Az ösztöndíj-támogatás célja, hogy a meglévő, valamint az újonnan létrejövő bölcsődei ellátást nyújtó intézményekben szakképzett munkaerő álljon rendelkezésre, ezért a projektben részt vevő tanulóknak és hallgatóknak vállalniuk kell, hogy tanulmányaik befejezését követően a bölcsődei ellátásban helyezkednek el – hangsúlyozták a közleményben.

A támogatási kérelmek beadására 2026-ban is nyitott a lehetőség a pályázati követelményeknek megfelelően, a keret kimerüléséig – tájékoztatott a MÁK.