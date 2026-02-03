Gazdaság
Mértéktartó fejlesztésekre van szükség a Balaton térségében
Jelentette ki Navracsics Tibor a Veszprém-Balaton régió turisztikai évadnyitó rendezvényén
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszédet mond a Veszprém-Balaton régió turisztikai évadnyitó rendezvényén a veszprémi CODE Digitális Élményközpontban
Fotó: MTI/Vasvári Tamás
Navracsics Tibor fontosnak nevezte, hogy a Balatonhoz érkezők is jól érezzék magukat, de az itt élők se érezzék magukat rosszul.
Kiemelte, hogy a Balatoni régió ökológiai rendszerként sérülékeny, vagyontárgyként nézve túlértékelt, lakóhelyként pedig sok kihívással küzd.
Éppen ezért mértéktartó fejlesztésekre van szükség, amelyek a térség ökológiai egyensúlyával és lakóhely funkciójával is összhangban vannak – tette hozzá.