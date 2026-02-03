2026. február 4., szerda

Gazdaság

Mértéktartó fejlesztésekre van szükség a Balaton térségében

Jelentette ki Navracsics Tibor a Veszprém-Balaton régió turisztikai évadnyitó rendezvényén

MH/ MTI
 2026. február 3. kedd. 23:33
A Balaton térsége egyszerre otthon és nyaralóhely is, ezért olyan, mértéktartó fejlesztéseket tartalmazó turisztikai stratégiára van szükség, amely mindkét funkcióját figyelembe veszi – jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Veszprém-Balaton régió turisztikai évadnyitó rendezvényén kedden Veszprémben.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszédet mond a Veszprém-Balaton régió turisztikai évadnyitó rendezvényén a veszprémi CODE Digitális Élményközpontban
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Navracsics Tibor fontosnak nevezte, hogy a Balatonhoz érkezők is jól érezzék magukat, de az itt élők se érezzék magukat rosszul.

Kiemelte, hogy a Balatoni régió ökológiai rendszerként sérülékeny, vagyontárgyként nézve túlértékelt, lakóhelyként pedig sok kihívással küzd.

Éppen ezért mértéktartó fejlesztésekre van szükség, amelyek a térség ökológiai egyensúlyával és lakóhely funkciójával is összhangban vannak – tette hozzá.

