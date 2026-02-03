Kamatmentes hitel? - Így segíti az MFB az energiahatékonysági fejlesztéseket

Új kamatmentes hitellel segíti a vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit a Magyar Fejlesztési Bank (MFB), az uniós társfinanszírozású hitelkonstrukcióban csaknem 39 milliárd forint áll rendelkezésre – tájékoztatott az MFB EU Üzleti Igazgatóság vezetője az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.

Kasziba Levente elmondta: a hitelprogram legfontosabb célkitűzése az energiahatékonyság fejlesztése, és ez jelenleg Magyarországon a legkedvezőbb energiahatékonysági fejlesztési lehetőség. Ezzel a költségüket tudják csökkenteni, mindezt kamatmentesen, a költségcsökkentés pedig károsanyag-csökkentéssel együtt jön létre, tehát a vállalkozásoknak és a környezetnek is jó – tette hozzá.

Ismertetése szerint egy-egy vállalkozás 10 millió és 500 millió forint összegű hitelt igényelhet, és az előírások szerint legalább 30 százalékos energiahatékonyságot kell elérni a kiinduló állapothoz képest.

A program keretében pályázni lehet épületek energetikai korszerűsítésére, például szigetelésre, nyílászárók cseréjére, használati meleg víz rendszer korszerűsítésére, vagy gépek, berendezések energetikai korszerűsítésére. A gépek esetében a futamidő az amortizációhoz kapcsolódik, azt lehet mondani, hogy az amortizáció költségéből ki lehet fizetni a hitel költségét, és két év van a szerződéskötéstől a megvalósításra – jelezte.

Közlése szerint az új, kamatmentes hitellel a magyar vállalkozói kör teljes rétegét célozzák, bárki pályázhat, aki egy lezárt üzleti évvel rendelkezik, és a víziközmű szolgáltató vállalkozások is részt vehetnek benne. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a fejlesztést Budapesten kívül kell végrehajtani. A hitelkérelmeket 2027. május végéig vagy a keret kimerüléséig lehet benyújtani.