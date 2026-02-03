A kormány döntése értelmében egyszeri támogatást biztosít a lakosságnak a megnövekedett energiafelhasználás miatt. A januári rezsistop 30 százalékos hozzájárulást nyújt a családoknak, a kedvezményt eltérő módokon érvényesíti az MVM.

Évek óta nem mértek olyan alacsony hőmérsékletet hazánkban, mint amit az újév első heteiben tapasztaltunk. A napokon át tartó hideg időjárás miatt országosan megemelkedett az energiafelhasználás, a gázfogyasztás csaknem 30 %-kal haladta meg a korábbi éveben mért adatokat. A megugró közüzemi számlák enyhítésére a kormány bevezette a januári rezsistopot, ennek értelmében a fogyasztók egy egyszeri, 30 %-os kedvezményben részesülnek – jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a január 29-i kormányinfón.

A kormány arról döntött, hogy ezt a 30 %-os kedvezményt a gázszámlákban érvényesíti, a távhőnél 30 %-os árkedvezményt adunk és azoknak is segítünk, akik villannyal fűt, kérheti, hogy az áramnál érvényesítsék a kedvezményt. A fogyasztók maguk dönthetik el, hogy melyik formájában kérik a támogatást.

A januárban keletkezett többlet körülbelül 50 milliárd forintos terhet jelentene a háztartásoknak, ezt a költséget vállalja magára a kormány a rezsicsökkentéssel – tette hozzá a miniszer.

Januári rezsistop: részleteket közölt az MVM

A napokban megjelentek az intézkedés részletei, a tájékoztatóból kiderült például, hogy kinek jár automatikusan a hozzájárulás. Az MVM szerint valamennyi lakossági fogyasztó számára elérhető a támogatás a fűtési és számlázási módtól függetlenül, a kedvezmény érvényesítése azonban eltérő lehet.

A földgázzal fűtő háztartásban élőknek nincs szükségük külön ügyintézésre. A szolgáltató esetükben a korábbi elszámolási mód alapján határozza meg a januárra jutó fogyasztást, majd az idei országos növekedéshez igazítva számolja ki az egyszeri, 30 százalékos kedvezményt. A havi diktálással fizetőknél pedig a ténylegesen elfogyasztott földgáz 30 százalékát írják jóvá.

Villamos energia esetében nem jár automatikusan a kedvezmény, arról nyilatkozniuk kell a fogyasztóknak, ezt 2026. április 30-ig kell megtenniük az MVM hivatalos űrlapján vagy az online elérhető ügyfélszolgálati felületen. Fontos, hogy erre csak azok jogosultak, akik a rezsistop más kedvezményeit nem veszik igénybe. A jóváírás menete itt is a számlázási módtól függ. Átalánydíjasoknál a januári részmennyiséget korrigálják és erre adják a kedvezményt, diktálás vagy okosmérő esetén pedig a valós januári fogyasztás 30 százaléka után jár a visszatérítés.

Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek számára a szolgáltató egy egyszeri, 7 ezer forintos támogatást biztosít, míg a távhővel fűtő háztartások esetében a kedvezményt a helyi távhőszolgáltatók érvényesítik saját elszámolásaikban.

A Magyar Villamos Művek néhány napja arra kérte a fogyasztókat, hogy ne fizessék be a már kézhez kapott januári számlákat. Most egy újabb közleményben arról tájékoztattak, hogy újra indult a számlák postázása, kérik, hogy az eddig kiállított és az aktuális díjakat is fizessék meg.

Ezt gondolják a bajaiak a rezsistopról

Egy bajai hölgy kamerán kívül nyilatkozott hírportálunknak. Mint mondta, számára még nem egyértelműek az intézkedés részletei, átalányfizetősként nem tudja, ténylegesen hogyan fogják kompenzálni a megemelkedett fűtés számlát.

Mi számít extrém hidegnek?

Mindenki örömmel fogadta a többletköltségek kompenzálására szolgáló kedvezményt, azt azonban érdemes megemlíteni, hogy az extrémnek nevezett januári hidegnél jóval alacsonyabb értékeket is mutatott már a hőmérő higanyszála hazánkban.

A HungaroMet statisztikái szerint az elmúlt évtizedekben a nappali legkisebb minimum hőmérséklet többször is megközelítette a –20 Celsius fokot.

1947-ben Baján –24,6 fokot mértek,

1954-ben Kecskeméten pedig –25 fokra süllyedt a hőmérséklet.

Magyarország abszolút hidegrekordját 1940. február 16-án rögzítették Görömbölytapolcán, Miskolc térségében, ahol –35 Celsius-fokot mértek.

Idén januárban két Nógrád vármegyei településen volt a leghidegebb: január 9-én Zabarban a hajnali órákban –23,5 fokot mutattak a műszerek, míg Szécsényben –24,7 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet, amivel Magyarország leghidegebb helyévé vált ezen a napon – írta meg a baon.hu.