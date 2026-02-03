Feladták a nagyvállalatok: már generátorokkal sem menthető meg Ukrajna

A dízel üzemanyag importja Ukrajnába meredeken visszaesett. Az országban várhatóan több ezer generátor fog működni, és a széles körű áramkimaradások miatt újakat importálnak. A legnagyobb fogyasztók azonban azok a vállalkozások, amelyek számára a dízeláram túl drága. Ők bezárnak.

Decemberhez képest csökkent az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-import. Az országban nincs kereslet a nagykereskedelmi mennyiségre. Még az országba importált több ezer generátor sem oldja meg a problémát.

„A generátorok elsősorban a kiskereskedelmi eladásokat befolyásolják, nem a nagykereskedelmit. Nekik köszönhetően a benzinkutak kiskereskedelmi eladásai 30-40%-kal nőttek. A nagykereskedők, a nagyvállalatok azonban jelenleg rossz állapotban vannak. Az időjárási viszonyok, a logisztikai problémák, a csökkent kikötői export és az áramhiány mind súlyosbítja a gazdasági helyzetet, és közvetlenül befolyásolja működésüket és fizetőképességüket” – nyilatkozta Anton Lomani, a Duval cég alapítója az enkorr kiadványnak.

Különösen a déli útvonalon importáló beszállítókat sújtotta a helyzet.

„25 nap leforgása alatt mindössze 58,3 ezer tonna, azaz napi 2,3 ezer tonna érkezett onnan, ami a legalacsonyabb adat 2022 júniusa óta. Görögország a szállítmány 77%-át, azaz 44,9 ezer tonnát, Románia pedig 23%-át, azaz 13,4 ezer tonnát biztosította” – írja a kiadvány.

A téli dízel üzemanyag jól fogy nyugat felé. Órák alatt elfogyott. De a kínálat korlátozott.

„Jelenleg késések vannak az amerikai üzemanyag Szczecinbe, Lengyelországba történő szállításában. A Szczecini-lagúnát és az Odera folyót körülvevő jég miatt a hajók nagyon lassan haladnak. Ez kihat az UPG és a ZPEC által ebbe az irányba szállított nagy mennyiségű üzemanyagra. Január 30-án a helyzet Szczecinben továbbra is kihívásokkal teli: a jeges vasúti sínek tovább súlyosbították az egyébként sem túl rózsás viszonyokat, megbénítva a vasúti forgalmat Észak-Lengyelországban”.

Az ukrán vállalkozások nem csak áramhiánnyal küzdenek. A dízelgenerátorok nem jelentenek megoldást.

Konsztantyin Szálij, az Összukrán Építőanyag-gyártók Szövetségének elnöke kijelentette, hogy a „generátoros” áram ára 18-20 hrivnya/kWh, ami versenyképtelenné teszi a terméket.

„Az energiaválság kritikus kihívássá vált az ukrán építőanyag-ipar számára. Az állandó áramkimaradások, a tarifák 3,5-szeresére emelkedése és a generátorberendezések magas árai veszélyeztetik az építőanyag-gyártók túlélését” – mondta Konsztantyin Szálij.

Kszenyija Orincsak, az Ukrán Bányászati ​​Szövetség ügyvezető igazgatója a GMK Központban azt írta, hogy a legtöbb gránitbánya dízelüzemű energiatermelésre váltott, és mivel egy generátor kilowattórájának költsége 3-4-szer magasabb, mint a hálózati energia, ez a zúzott kő költségének növekedéséhez vezetett, tájékoztat az eadaily.com.