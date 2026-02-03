A szankcionált sarkvidéki LNG-üzemből Európa is profitált

Az Arctic LNG 2 LNG-szállítása felgyorsult az első orosz tankerhajó megérkezését követően. A szankcionált projektből Kínába irányuló szállítmányok száma növekszik, ami Európa kezére játszik, amely januárban kivonta az összes mennyiséget egy másik sarkvidéki projektből, a Yamal LNG-ből, amelyre nem vonatkoznak korlátozások.

Az első orosz építésű gázszállító hajó, az Alexey Kosygin elindult, hogy cseppfolyósított földgázt szállítson az Arctic LNG 2-ről egy Murmanszk közelében található úszó tárolólétesítménybe. A hajó AIS-adatai szerint első rakományát szállítja, és február 2-án érkezett meg a Kola-félszigetre.

Utána következik a Christophe de Margerie, amely eddig az egyetlen jégosztályú gázszállító hajó volt, amely az üzem és a tároló közötti útvonalon közlekedett.

Az Arctic LNG 2 szankciók hatálya alá tartozik, és nincsenek jégosztályú tartályhajói. Az Északi-tengeri útvonal szállítási szezonján kívül a cseppfolyósított gázt egy Murmanszk közelében található tárolólétesítménybe szállítják, ahol a tenger jégmentes marad. Innen hagyományos tartályhajók veszik fel az üzemanyagot, és Európa-szerte Kínába hajóznak.

Egy második jégosztályú LNG-szállító hajó vízre bocsátása felgyorsítja a gázszállítást a tárolólétesítménybe, ahonnan hét hagyományos tartályhajó fogadja a rakományt. Ezt az engedélyezett LNG-szállítási rendszert idén télen tesztelték, és legalább hét szállítmány már elindult Ázsiába.

A hajó AIS-adatai szerint a Zarya tankhajó hagyta el utolsóként a tárolólétesítményt. Az Arctic Mulan és az Iris már közeledik a Kola-félszigethez.

Oroszország második sarkvidéki LNG-projektjére 2023 novemberében vetették ki a szankciókat, és a végfelhasználóknak történő szállítások csak 2025 nyarán kezdődtek meg. Minden szankcionált rakományt a Beihai terminálra szállítanak. Nyáron és ősszel a rakományt az Északi-tengeri útvonalon szállították, de télen és tavasszal egy alternatív útvonalat fognak használni.

Az Európán keresztül kiépített, szankcionált LNG logisztikája egyértelműen az EU-országok kezére játszik, ahol a fagy és a szélcsend miatt megnőtt a gáz iránti kereslet, a tárolótartalékok gyors ütemben fogynak, és a gáz ára meghaladta az 500 dollárt ezer köbméterenként.

A kínai vállalatok több szankcionált LNG-t fogadnak el, ami lehetővé teheti számukra, hogy több, nem szankciók hatálya alá tartozó Yamal LNG-t értékesítsenek az EU-nak. Januárban az EU-országok importálták a Yamal LNG teljes termelési volumenét – 23 szállítmányt. Ez rekordszám Európában. Az orosz projekt részesedése az EU importjából januárban körülbelül 18% volt.

A Yamal LNG állítólag újraindítja a kínai szállításokat. A Seapeak Yamal és az LNG Phecda tartályhajók már Murmanszk közelében jártak. Azonban egyelőre nem tudni, hogy ez mikor fog megtörténni. A hajókat akár három-négy hétig is várathatják a berakodásra, számol be az eadaily.com.