A németeknél 6000 euróval támogatják az elektromos autók vásárlását

A részletekről egészen a végső pillanatig folytak a tárgyalások. Most már biztos: aki Németországban elektromos autót vásárol vagy lízingel, az bizonyos feltételek mellett a jövőben ismét pénzt kap az államtól. A szabályozás visszamenőlegesen, január 1-jétől lép hatályba.

Az új támogatáson kívül az állam más módon is támogatja az elektromos autókat (képünk illusztráció)

A szövetségi kormány új elektromos autó támogatási programot indított azoknak a magánszemélyeknek, akiknek adóköteles éves jövedelme legfeljebb 80 000 euró (két gyermek esetén a támogatási határ 90 000 euró). A személyes körülményektől függően a vásárlást az állam 1500 és 6000 euró közötti összeggel támogatja – visszamenőlegesen, január 1-jétől.

„Ez nagy lökést ad az elektromos mobilitásnak Németországban” – mondta Carsten Schneider környezetvédelmi miniszter. „És lökést ad a hazai autóiparnak is, amely erős elektromos autókat kínál.”

A tisztán elektromos autók alapszintű támogatása 3000 euró. A legfeljebb 60 000 euró jövedelemmel rendelkező háztartások 4000 eurót, a legfeljebb 45 000 euró jövedelemmel rendelkező háztartások 5000 eurót kapnak. Gyermekenként 500 euróval, összesen legfeljebb 1000 euróval emelkedik a támogatás.

A támogatás mind a vásárlásra, mind a lízingre vonatkozik. Az új támogatásra várhatóan csak májusától lehet pályázni, amikor a megfelelő internetes portál elindul. Használt autókra nem vonatkozik a támogatás.

A szövetségi kormány már tavaly megállapodott az új támogatás alapvető pontjairól. A szövetségi kormány három milliárd eurót szán a támogatásra – a klíma- és átalakulási alapból, egy szövetségi különalapból - írja a Spiegel.

A plug-in hibridek is támogatást kapnak

Kevesebb pénz jut az úgynevezett plug-in hibrideknek, amelyek elektromos árammal és üzemanyaggal is működnek. Ezeknek az autóknak és a range extenderrel felszerelt járműveknek az alapszintű támogatása 1500 euró. A range extender kis belső égésű motorok, amelyek növelik az elektromos autók hatótávolságát.

Ahhoz, hogy az ilyen technológiával felszerelt autók támogatásra jogosultak legyenek, nem bocsáthatnak ki több mint 60 gramm CO₂-t kilométerenként, vagy legalább 80 kilométeres elektromos hatótávolsággal kell rendelkezniük. 2027. július 1-jétől a támogatást felülvizsgálják, és olyan előírásokat terveznek, amelyek jobban orientálódnak a valós üzemben keletkező CO₂-kibocsátáshoz.

Az új támogatáson kívül az állam más módon is támogatja az elektromos autókat. 2025 őszén például elindította az elektromos autók járműadó alóli mentességének meghosszabbítását.