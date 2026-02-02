Rendkívüli forrás nyílik a vállalkozások energiafejlesztéseire

A cégek vidéki telephelyein megvalósuló beruházásokat összesen 38,7 milliárd forint kamatmentes hitellel segíti a valaha volt legnagyobb ágazati programcsomag. A nyertesek legalább 30 százalékos energia-megtakarítást eredményező épületenergetikai korszerűsítéseikkel vagy a gyártási technológia, folyamatok energiahatékonyságát javító fejlesztésekkel csökkenthetik tartósan rezsijüket – hívta fel a figyelmet hétfői közleményében az Energiaügyi Minisztérium (EM).

A kormány a Jedlik-programban több mint 580 milliárd forinttal támogatja a hazai kis- és középvállalkozások versenyhelyzetének javítását, az energiaszektor zöldítését. 2026 elején már elindult az első földhős pályázat, most megnyílik a cégek szélesebb körének szóló energiahatékonysági hitelprogram. A jövő héttől pedig elérhető lesz a legjobban várt kiírás is, amely az ipari energiatárolók telepítésére ösztönöz – emelte ki a minisztérium.

A Jedlik Ányos Energetikai Program legújabb eleme mikro-, kis- és középvállalkozások fővároson kívüli telephelyein tervezett beruházásaihoz biztosít összesen 38,7 milliárd forint kamatmentes hitelt. A teljes keretösszeg legfeljebb 35 százaléka hasznosulhat a legfejlettebb régiókban, a Közép- és Nyugat-Dunántúlon, Pest vármegyében. A forrásmennyiség mintegy kétharmada az ország más részeiben csökkentheti a cégek energiafogyasztását, áram- és gázszámláit. Legfeljebb hárommilliárd forintos elkülönített keret a víziközmű szolgáltatók gépészeti berendezéseinek korszerűsítésével könnyítheti meg az ágazat gazdálkodását.

Finanszírozható tevékenység a többi között az épületburok szigetelése, a nyílászárók cseréje, a bel- és kültéri világítási, központi szellőző, hűtési, fűtési vagy melegvíz-rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, a meglévő berendezéseknél alacsonyabb fogyasztású gépek beszerzése, a maradékhő, hulladékhő hasznosítása is – sorolta a közlemény. Alapfeltétel, hogy a vállalkozások a támogatás felhasználásával legalább 30 százalékkal csökkentsék primerenergia igényüket. A megtakarítást tisztán épületenergetikai fejlesztés esetében épületenként, tisztán technológiai korszerűsítés esetén az érintett gyártási folyamat, logisztikai egység vonatkozásában, komplex beruházásnál pedig telephelyenként szükséges elérni – tették hozzá.

Az igényelhető kölcsönösszeg minimum 10 millió és legfeljebb 500 millió forint, de nem haladhatja meg a kérelem bírálatát megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét. A résztvevőknek az elszámolható költségek legalább 10 százalékát kitevő önerőt kell előteremteniük. A programba 2026. február 2-ától 2027. május végéig lehet jelentkezni az MFB Pont Plusz hálózat fiókjaiban.

Az Energiaügyi Minisztérium a családok energiahatékonysági fejlesztéseit is segíti az energetikai otthonfelújítási programmal. A háztartások akár 10 millió forintot kaphatnak a felhasználásuk és így energiaszámláik csökkentését eredményező munkálatokra, például külső szigetelésre, nyílászárócserére, fűtéskorszerűsítésre. Az igényelt forrásmennyiség január végéig meghaladta az 57 milliárd forintot, ebből 27 milliárd forintot már ki is fizettek több mint 5800 nyertesnek – írta az Energiaügyi Minisztérium.