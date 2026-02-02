Nemzeti petícióval a rezsi védelmében

A nemzeti petícióval a rezsicsökkentést is védjük – írta a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalán hétfőn.

Németh Szilárd hozzátette: „az új év első hónapjában is mi, magyarok fizettük Európa mesze legkisebb rezsiszámláit, nálunk a legolcsóbb a gáz, az áram és a távfűtés”, és a rendkívüli hidegben ezen felül további, egyszeri 30 százalékos fűtési kedvezményt is kapnak a magyar családok.

Rámutatott: ez annak köszönhető, hogy a magyar kormány él azzal az EU jogszabályaiban biztosított tagállami jogával, hogy saját maga határozza meg – kizárólag Magyarország érdekét szem előtt tartva –, hogy vásárol-e az orosz földgázt, kőolajat és nukleáris fűtőanyagot. „Ezek nélkül ugyanis nem tudnánk fenntartani a biztonságos és megfizethető energiaellátást, a rezsicsökkentést. Az orosz energiahordozók nélkül a magyar családok három-négyszeres rezsiszámlát, a benzinkutakon pedig ezerforintos üzemanyagárat fizetnének” – írta a kormánybiztos.

Németh Szilárd megjegyezte azt is, „Brüsszel mindenáron és minél hamarabb ki akarja nyírni a magyar rezsicsökkentést, és meg akarja tiltani a magyaroknak az orosz importot”.

„Össze kell fognunk, és közösen kell megvédenünk a rezsicsökkentést és hazánk szuverenitását” – fogalmazott, és arra biztatta az embereket, hogy töltsék ki a nemzeti petíciót.

„Mondjunk nemet a háború további finanszírozására, mondjunk nemet arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg, és mondjunk nemet a rezsiárak háború miatti emelésére!” – szorgalmazta.

Kiemelte: „ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig, de csak addig van biztonságos és megfizethető energiaellátás, csak addig van rezsicsökkentés”.