2026. február 2., hétfő

Előd

EUR 381.86 Ft
USD 320.62 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

Hétfői forintárfolyamok

Az eurót reggel hét órakor 381,83 forinton jegyezték a péntek este hat órai 380,98 forint után

MH
 2026. február 2. hétfő. 7:47
Megosztás

Gyengült hétfő reggelre a forint a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Hétfői forintárfolyamok
Az eurót február 2-án, hétfő reggel hét órakor 381,83 forinton jegyezték a péntek este hat órai 380,98 forint után
Fotó: Only France via AFP/Bernard Jaubert

A dollár jegyzése 322,35 forintra ment fel 320,70 forintról, a svájci franké pedig 416,83 forintra 415,65-ről.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint vegyesen áll a három devizával szemben a januári kezdéshez képest: 0,7 százalékkal erősebben az euró, 1,5 százalékkal erősebben a dollár és 0,9 százalékkal gyengébben a svájci frank ellenében.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink