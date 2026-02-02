Generációs megújulás a mezőgazdaságban - Kormányzati támogatás jön!

A gazdaságátadási együttműködések támogatása kulcsfontosságú eleme annak a több pilléren nyugvó eszközrendszernek, amivel a szaktárca a magyar mezőgazdaság hosszú távú versenyképességét és generációs megújulását kívánja biztosítani. Ennek érdekében megkezdődött a döntéshozatal a gazdaságátadást támogató felhívás esetében, melynek keretében 594 pályázat támogatásáról már meg is született a támogatói döntés – jelentette be hétfői közleményében Nagy István agrárminiszter.

A tárcavezető hangsúlyozta: a gazdaságátadást támogató pályázat célja, hogy elősegítse a mezőgazdaság generációs megújulását, és biztosítsa a gazdaságok működésének folytonosságát. A Közös Agrárpolitika Stratégia keretében meghirdetett gazdaságátadási felhívásra eddig összesen 1729 támogatási kérelem érkezett. Az Agrárminisztérium mindent megtesz annak érdekében, hogy a kérelmek elbírálása és a kifizetések a lehető leggyorsabb ütemben, gördülékenyen történjenek, elősegítve ezzel az érintett gazdálkodók számára a tervezhetőséget – jelezte.

Nagy István kiemelte, hogy az agrár-generációváltás elősegítéséhez a jogszabályi háttéren túl a jelenlegi agrártámogatási ciklusban jelentős források járulnak hozzá. A gazdaságátadási együttműködéseket támogatására eredetileg 10 milliárd forintos, a gazdaságokat átvevők támogatására pedig 22 milliárd forintos keret áll rendelkezésre, de a gazdálkodói igényeknek megfelelően többletforrást biztosít a kormány annak érdekében, hogy minden jogosult pályázó támogatható legyen. Az idei évben mind a gazdaságátadást, mind pedig az átvételt támogató felhívás újabb körös meghirdetése várható – hívta fel a figyelmet a miniszter.

Felidézte: az egész Európai Unióban aggasztó jelenség a mezőgazdasági termelők elöregedése. Komoly kihívást jelent, hogy hazánkban az egyéni gazdálkodók csaknem kétharmada 55 év feletti, közülük is több mint minden második már betöltötte a 65. életévét. A gazdasági társaságok irányítóinak fele szintén ebbe a korosztályba tartozik. Ezek az adatok indokolják, hogy a magyar kormány kiemelt figyelmet fordítson a gazdaságok zökkenőmentes átadásának jogi és pénzügyi feltételeire. Ezt szolgálja többek között az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvény, ami az Európai Unióban az elsők között született meg. Ez a szabályozás egyszerűbbé, rugalmasabbá és átláthatóbbá teszi a gazdaságátadás folyamatát.

A gazdaságátadási szerződés lehetővé teszi, hogy az átadó és az átvevő a saját élethelyzetéhez igazodva köthessen megállapodást. A törvény külön figyelmet fordít arra is, hogy a gazdaság értéke ne csak az eszközökben, hanem a felhalmozott tudásban és kapcsolatrendszerben is fennmaradjon, ezért az átadó és az átvevő akár öt évig együttműködhet a sikeres átmenet érdekében. A megfelelő jogszabályi háttér és a kiszámítható támogatási környezet képes választ adni a magyar agrárium generációs kihívásaira, és hozzájárul ahhoz, hogy az érintett agrárvállalkozások megújulva működhessenek tovább, biztosítva a termelés folyamatosságát – közölte a miniszter.