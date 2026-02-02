2026. február 3., kedd

Előd

Gazdaság

A közjó mindenek felett

A Versenyképes járások program idén is fejlesztéseket hoz

MH/ MTI
 2026. február 2. hétfő. 23:29
Magyarország, a közjó és a magyar polgárok szolgálata mindannyiunk közös célja – mondta a terültfejlesztési és közigazgatási miniszter hétfőn Budapesten, a megyei jogú városokkal kötött megállapodások aláírásán.

Navracsics Tibor: Magyarország, a közjó és a magyar polgárok szolgálata közös cél
Fotó: Facebook/Navracsics Tibor

Navracsics Tibor hangsúlyozta: a megyei jogú városok a Versenyképes járások programba szolidaritási hozzájárulásként befizetett összeg egy részét kapják most vissza, a Megyei Jogú Városok Szövetségével ugyanis abban egyeztek meg, hogy amennyiben felesleg marad a befizetésekből, azaz „túlfizetik” a városok programhoz szükséges összeget, akkor ezt visszakapják.

Navracsics Tibor úgy fogalmazott, a Versenyképes járások program néha ugyan „minimális sérelemmel jár”, de összességben a közjót szolgálja, ugyanis a szolidaritási hozzájárulás alapját képező ipari teljesítmény a megyei jogú városokban nemcsak a városban élő polgárok teljesítményének köszönhető, hanem a környező településekről a városba dolgozni bejáróknak is.

A második éve futó Versenyképes járások programnak köszönhetően pedig a települések több mint kilenc tizedében valósul meg idén is valamilyen fejlesztés, a szolidaritási hozzájárulás befizetésének köszönhetően ugyanis olyan települések is részesülhetnek fejlesztési forrásokban, amelyek „talán nem is álmodtak róla” – emelte ki a miniszter.

