2026. február 1., vasárnap

Zuhan a bitcoin árfolyama

A szakértők szerint, ha nem tér gyorsan magához, tovább gyengülhet a kriptovaluta

MH
 2026. február 1. vasárnap. 20:29
A bitcoin árfolyama január 31-én este 80 ezer dollár alá csúszott, amire legutóbb 2025 márciusában volt példa – írta az Investing.com.

Zuhan a bitcoin árfolyama
Képünk illusztráció
Fotó: HANNES P ALBERT / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

A kriptovaluta árfolyama este 10 órakor 78,8 ezer dollár volt, ami közel 5 százalékos napi esést jelent. Egy órával korábban még 80,4 ezer dolláron jegyezték. A bitcoin legutóbb október 1-jén érte el csúcspontját, akkor az árfolyam 126 ezer dollárig emelkedett, ezt követően azonban tartós csökkenés indult.

A Bloomberg, a Financial Times és a The Wall Street Journal elemzői szerint az eladási hullámot az erősítette fel, hogy a kriptovaluták nem töltötték be a „menedékeszköz”, vagyis a digitális arany szerepét a geopolitikai feszültségek idején. Amennyiben az árfolyam tartósan 80 ezer dollár alatt marad, további gyengülést valószínűsítenek.

