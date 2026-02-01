Zuhan a bitcoin árfolyama

A kriptovaluta árfolyama este 10 órakor 78,8 ezer dollár volt, ami közel 5 százalékos napi esést jelent. Egy órával korábban még 80,4 ezer dolláron jegyezték. A bitcoin legutóbb október 1-jén érte el csúcspontját, akkor az árfolyam 126 ezer dollárig emelkedett, ezt követően azonban tartós csökkenés indult.

A Bloomberg, a Financial Times és a The Wall Street Journal elemzői szerint az eladási hullámot az erősítette fel, hogy a kriptovaluták nem töltötték be a „menedékeszköz”, vagyis a digitális arany szerepét a geopolitikai feszültségek idején. Amennyiben az árfolyam tartósan 80 ezer dollár alatt marad, további gyengülést valószínűsítenek.