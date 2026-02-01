Tényleg a szakadék szélére jutott Nagy-Britannia?

Az elmúlt ötven évben még nem csökkent ilyen mértékben a brit sörfőzdék száma: 2025-ben csaknem 140 üzem zárt be az Egyesült Királyságban – írta a The Telegraph .

A lap szerint átlagosan hetente három sörfőzde szűnt meg tavaly, így egy év alatt mintegy 8 százalékkal csökkent az ágazat szereplőinek száma. Jelenleg körülbelül 1600 sörfőzde működik az országban, ami 1974 óta nem tapasztalt visszaesést jelent.

A beszámoló szerint a bezárások fő oka a növekvő adóteher és az alkoholra kivetett jövedéki adók emelése. Andy Slee, a Brit Kis és Független Sörfőzdék Szövetségének vezetője arra figyelmeztetett, hogy a magasabb adók nemcsak a sörfőzdéket sújtják, hanem a pubokat is, amelyek a főzdék legfontosabb ügyfelei. A folyamat szerinte az egész brit vendéglátóipar működését veszélyezteti.