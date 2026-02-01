Komoly megszorításokra készülnek Németországban

Radikális szociális kiadáscsökkentést sürget Németországban a CDU-Wirtschaftsrat, a Kereszténydemokrata Unióhoz (CDU) közel álló vállalkozói szervezet – számolt be róla a Yahoo az AFP-re hivatkozva.

A testület szerint az „elszabaduló” társadalombiztosítási járulékokat csak drasztikus lépésekkel lehet megfékezni, ezért átfogó megszorító csomagot javasol.

A tervek között szerepel, hogy a törvényes egészségbiztosításból kikerülnének egyes ellátások, például a fogászati kezelések, amelyeket a jövőben mindenki saját zsebből vagy magánbiztosítással fedezne. Az elképzelések szerint az álláskeresési járadék alapvetően legfeljebb egy évig járna, megszüntetnék az úgynevezett „anyák nyugdíját”, valamint eltörölnék a 63 éves korban történő nyugdíjba vonulás lehetőségét is. Felmerült az is, hogy a nyugdíjkorhatárt középtávon a várható élettartamhoz kötnék, vagyis a jelenlegi 67 év fölé emelnék.

A Wirtschaftsrat azzal érvel, hogy a szociális hozzájárulások Németországban különösen gyorsan nőttek: míg 1985-ig 35 százalék alatt voltak, 2023-ban átlépték a 40 százalékot, és a trend alapján akár 45 százalékig is emelkedhetnek. Ezt szerintük csak „kíméletlen takarékossággal” lehet megállítani.

A javaslatcsomag heves politikai vitát váltott ki. A SPD politikusai „a lakosság döntő többségét arcul csapó” elképzelésekről beszélnek, míg szociális szervezetek szerint a fogászati ellátások kivonása tovább mélyítené a kétsebességes egészségügyet. A vita jól mutatja, hogy Németországban egyre élesebb a konfliktus a költségvetési fegyelem és a jóléti állam fenntartása között.