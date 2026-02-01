2026. február 1., vasárnap

Előd

Hatalmasat ment a SpaceX tavaly

A bevételek gerincét a Starlink adta, amely már több mint 9 millió felhasználót szolgál ki

 2026. február 1. vasárnap. 17:20
A SpaceX 2025-ben mintegy 8 milliárd dollár üzemi profitot termelt 15–16 milliárd dollár bevétel mellett – írja a Yahoo a Reuters értesüléseire hivatkozva.

A SpaceX Starlink műholdhálózata
Fotó: AFP/Science Photo Library/SPB/Science Photo Libra/Mark Garlick

A bevételek gerincét a Starlink adta, amely már több mint 9 millió felhasználót szolgál ki, és a cég szerint a forgalom 50–80 százalékát hozza. A friss számok alapján bankok akár 1,5 billió dollár feletti értékelést sem zárnak ki a világ legnagyobb IPO-jára készülő vállalatnál, amely az idei évben akár az xAI-val való együttműködésről is dönthet.

