Hatalmasat ment a SpaceX tavaly

A bevételek gerincét a Starlink adta, amely már több mint 9 millió felhasználót szolgál ki, és a cég szerint a forgalom 50–80 százalékát hozza. A friss számok alapján bankok akár 1,5 billió dollár feletti értékelést sem zárnak ki a világ legnagyobb IPO-jára készülő vállalatnál, amely az idei évben akár az xAI-val való együttműködésről is dönthet.