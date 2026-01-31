Megvan, kit nevez ki Trump a Fed élére

Donald Trump amerikai elnök Kevin Warshot nevezte ki az amerikai Federal Reserve (Fed) élére, miután májusban lejár a jelenlegi elnök, Jerome Powell négyéves mandátuma – írja a BBC. Mint olvasható, Warsh korábbi Fed-kormányzó, és Trump első ciklusa alatt az elnöki posztra is szóba került. A bank nyílt kritikusa volt, és várhatóan a közeljövőben az alacsonyabb kamatlábakat fogja támogatni.

A kinevezésre a Fed függetlenségével kapcsolatos növekvő aggodalmak közepette került sor, miután Trump az elmúlt hónapokban egyre több támadást intézett Powell ellen. Powell azzal haragította az elnököt, hogy nem csökkentette elég gyorsan a kamatlábakat. E mellett a szövetségi ügyészek nemrégiben bűnügyi nyomozást indítottak a Fed épületeinek felújítása miatt.

Warsh kinevezését még a Szenátusnak is jóvá kell hagynia, ami azt jelenti, hogy az eljárás hosszú ideig is eltrathat.