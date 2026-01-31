Lepusztult olajlétesítményeket hagyott maga után Maduro

Az olyan olajóriások, mint a New Jersey-i Standard Oil (később Exxon), a Chevron és a Shell jelentős összegeket fektettek be a venezuelai Maracaibóba, az állam második legnagyobb városába. Az olajpénz egykori halászfalvakat alakított át gazdag közösségekké, kórházakkal, iskolákkal és társasági klubokkal – írja friss cikkében a BBC. Mint olvasható, Mirafloresben, ahol az iparág vezetői éltek, sok ház ma elhagyatottan és kifosztva áll, ablakaik betörve, vezetékeik pedig csupaszon lógnak a falakból.

A hanyatlás különösen szembetűnő a tó partján található mintegy húsz amerikai típusú „olajtáborban”, melyket eredetileg nemzetközi vállalatok építették munkaerőik elszállásolására azt köveően, hogy Venezuela olajkészleteinek kereskedelmi kiaknázása az 1920-as években beindult.

A lap emlékeztet, a térség egykor a világ egyik legtermékenyebb olajlelőhelye volt, míg ma pedig a tó túloldalán fekvő Maracaibo városával együtt kulcsfontosságú szerepet tölt be Donald Trump terveiben. Az elnök ugyanis amerikai cégeket akar rávenni arra, hogy fektessenek be 100 milliárd dollárt Venezuela energiaiparának újjáépítésébe. Az ország rendelkezik a világ legnagyobb bizonyított készletével, amelyet körülbelül 303 milliárd hordóra becsülnek – teszi hozzá a lap.