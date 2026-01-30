Ugrásszerűen erősödik a Kifli

Hat éve kezdte meg működését a Kifli.hu, a cseh Rohlik Group magyarországi leányvállalata. Egy belső kutatás szerint ez idő alatt a Kiflinek köszönhetően, csaknem 40 millió órát spóroltak meg a vásárlók. A minőségi termékeket kínáló online szupermarket árbevétele 2020 és 2024 között közel négyszeresére emelkedett, miközben a vállalat továbbra is beruházási fázisban működik a magyarországi piacon.

Hatéves lett a Kifli.hu online szupermarket Magyarországon. A cseh Rohlik-csoport hazai leányvállalata ez idő alatt már több, mint 10 millió megrendelést szállított ki, szolgáltatásával ma már több százezer háztartást ér el. Egy belső kutatás szerint a vásárlók egy átlagos Kifli-rendeléssel 4–5 órát takaríthatnak meg a bolti bevásárláshoz képest. Hat év és több mint tízmillió rendelés után ez összesen mintegy 40 millió órát spórolt meg a családoknak, ami nagyjából 4500 évet jelent. Mindez nem csupán a minőségi termékek kényelmes rendelése miatt fontos, de kiszámíthatóbb hétköznapokat, kevesebb rohanást és több együtt töltött pillanatot is jelent a családok számára. A Kifli Xtra programmal ráadásul számos kedvezményt is élvezhetnek a vásárlók. Az online szupermarket ma már a prémium szegmenstől a mindennapi bevásárlásig minden igényre választ ad.

A Kifli-rendelések számának alakulására jellemző, hogy 2020-ban félmillió rendelést szállított ki az online szupermarket, 2025-re ez a szám a hatszorosára, évi közel 3 millió rendelésre nőtt. Az induláskor jellemző 14 ezer forintos átlagos kosárérték mára 26 ezer forint körül alakul. Ez az infláció mellett is azt jelzi, hogy – legyen szó heti nagybevásárlásról vagy egy elfelejtett alapélelmiszerről – az, ami a bevásárlás új formájaként indult, ma már több százezer család számára a napi rutin részévé vált. A Kiflinél minden elérhető, a gourmet ételektől a mindennapi, kiváló ár-érték arányú termékekig, minden árszinten, a mentes cikkektől a versenyképes árú saját márkákig, a megfizethető nagybevásárlásig, nem csak az élelmiszerek területén.

A vállalat árbevétele az elmúlt hat évben közel négyszeresére emelkedett, a 2020-as évi 14 milliárd forintról 57 milliárd forintra. A 2019 végén induló Kifli.hu története egybeesett a koronavírus-járvány kezdetével, illetve a hazai online kereskedelem átalakulásával. A vállalat aktívan formálta ezt a változó környezetet: a gyors kiszállítás, a széles és minőségi választék, a nagybevásárlás digitalizálása mára sokak számára természetes alternatívává vált a hagyományos bolti beszerzéssel szemben.

A Kifli.hu az elmúlt években (2020-2024 között) összesen 2,8 milliárd forint értékben fektetett be a magyarországi piac fejlesztésébe. Az elmúlt években a vállalat jelentős beruházásokat hajtott végre a fenntartható növekedés és a hosszú távú versenyképesség biztosítása érdekében. A 2025 végén megnyitott új, biatorbágyi logisztikai központ a vállalat addigi magyarországi összberuházásának hozzávetőleg kétszeresét képviseli értékben. Pénzügyi hatása pedig a következő üzleti időszakok eredményeiben jelenik majd meg.

„Az egyik legfontosabb eredmény a Kifli második logisztikai központjának megnyitása volt 2025 novemberében. Az új egység a régióban egyedülálló automatizálást vezetett be, a még megbízhatóbb, gyorsabb kiszolgálás érdekében, akár a rendelési csúcsidőszakokban is. Aktívak voltunk a szoftverfejlesztés és a mesterséges intelligencia vezérelte optimalizálás területén, ezzel is tovább javítva a vásárlóinknak nyújtott szolgáltatás minőségét, az ügyfélélményt. Ma már a legnagyobb online élelmiszer-kiskereskedőként tartják számon a vállalatot. A forgalom bővülésével párhuzamosan a működés egyre nagyobb léptékűvé és összetettebbé vált. A pénzügyi eredmények alakulása ennek megfelelően tudatos döntések, vagyis a logisztikai infrastruktúra fejlesztése, az automatizációval és a kapacitásbővítéssel járó beruházások következménye. A 2025. év végén indított új, robotizált raktár kapacitása, valamint az így elért új települések nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a vállalat likviditása erősödjön” – mondta Dr. Szentesi Péter Ádám, a Kifli.hu pénzügyi vezetője.

„Az elmúlt hat évben többek közt azt tanultuk meg, hogy az online bevásárlás nem pusztán kényelmi szolgáltatás. Valódi segítséget jelent a mindennapokban, időmegtakakarítással, minőségi termékekkel. A legfontosabb visszajelzés számunkra az, amikor a vásárlóink azt mondják: időt nyertek – és ezt az időt arra fordíthatják, ami igazán számít” – hangsúlyozza a Kifli.hu marketingvezetője, Sasvári Szilveszter.

A Kifli.hu a Rohlik Group regionális stratégiájának részeként jött létre, a több közép-európai piacon épülő piaci modellnek megfelelően.