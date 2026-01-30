2026. január 30., péntek

Előd

EUR 381.86 Ft
USD 320.62 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

Drasztikus kamatcsökkentés az Otthon Startnál - már 2,8 százalék

Fokozódik a bankok közötti verseny

MH/ MTI
 2026. január 30. péntek. 19:58
Megosztás

Fokozódik a bankok közötti verseny az otthon startos fiatalokért: az egyik nagy bankban már 2,8 százalék az új kamat, és érkeznek a további kedvezmények is – hívta fel a figyelmet a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Drasztikus kamatcsökkentés az Otthon Startnál - már 2,8 százalék
Panyi Miklós: már több mint 20 ezer fiatal jutott lakáshoz az Otthon Start Programnak köszönhetően
Fotó: Facebook/Panyi Miklós

Panyi Miklós bejegyzésében jelezte, hogy az alacsonyabb kamattal akár másfél millió forinttal több maradhat a fiatalok zsebében egy 25 éves szerződés esetén.

Közlése szerint tavaly ősszel már számítani lehetett arra, hogy „2026-ban a verseny tovább fokozódik majd a bankok között az otthon startos fiatalokért”, ezzel összhangban pedig az egyik pénzintézetnél „már a 2,8 százalék az új 3” és „érkeznek a további kedvezmények is” – írta.

Szerinte tavasszal új verseny bontakozhat ki a bankok között, hiszen sok fiatal a következő hónapokban fog szerződést kötni az újonnan induló lakásfejlesztések valamelyikére, „sok tízezer közszférában dolgozó fiatal pedig az egymillió forintos otthontámogatást felhasználhatja majd, a fegyveres szerveknél szolgálók pedig a hathavi fegyverpénzt is beforgathatják lakásvásárlásra” – emelte ki.

„Jó okuk lesz tehát a bankoknak, hogy további kedvezményeket adjanak, indulhat a kamatvágás! 2026 az első lakásvásárlók és a fiatalok éve lesz!” – írta bejegyzésében a a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink