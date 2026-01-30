Az amerikai dollár globális tartalékvaluta státusza már ebben az évben megkérdőjelezhetővé válhat – figyelmeztetett éves előrejelzésében a német pénzügyi szabályozó hatóság. A Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (BaFin) szerdán közzétett jelentése szerint a dollár finanszírozási hiányokkal, geopolitikai sokkokkal és átpolitizálódással szembesülhet.

Az előrejelzés a dollár közel egy éve legnagyobb egynapos zuhanását követi. Kedden a Bloomberg Dollar Spot Index, amely a dollár más főbb valutákhoz viszonyított erejének egyik legfontosabb mutatója, a tavaly április óta legnagyobb zuhanást regisztrálta, amikor Donald Trump amerikai elnök bevezette átfogó globális vámtarifa-programját.

„Továbbra is fennáll a kockázata annak, hogy a piacok megkérdőjelezik az amerikai dollár globális tartalékvaluta szerepét” – mondta Mark Branson, a BaFin elnöke. Figyelmeztetett, hogy „az intézmények politizálására irányuló drasztikus kísérletek” alááshatják a nemzetközi együttműködés hatékonyságát, különösen gazdasági vagy pénzügyi válság idején - írta meg az Orosz Hírek.

A hatóság aggodalmát fejezte ki a geopolitikai sokkok által okozott potenciális „likviditási hiány miatt is, amelyet különösen fontos” kockázatnak nevezett.

A Bloomberg ezen a héten arról számolt be, hogy a kereskedők erősen arra fogadnak, hogy az amerikai dollár tovább fog gyengülni a washingtoni politika bizonytalansága miatt. A hírügynökség szerint a piacok a dollár hosszú távú kilátásait illetően pesszimistábbak, mint bármikor 2025 májusa óta. Trump korábban elutasította az árfolyam gyengülésével kapcsolatos aggodalmakat, hangsúlyozva, hogy a zöldhasú „remekül teljesít”.

Az IMF októberben jelentette, hogy a dollár részesedése a globális devizatartalékokban tavaly április és június között három évtizedes mélypontra, a kiosztott tartalékok 56,3%-ára esett vissza. A csökkenést azonban inkább a valutaértékelődésnek, mint a központi bankok szándékos eladásainak tulajdonította.