Új pénzügyminiszter jön Horvátországban

Coric Marko Primoracot váltja a poszton, akit a zágrábi kormány az Európai Beruházási Bank (EIB) legszűkebb vezetésébe jelölt. Az új pénzügyminiszter háromszor volt miniszter Andrej Plenkovic kormányában: 2016-2017 között a munka- és nyugdíjrendszerért felelős tárcát vezette, 2017-2020-ban a környezetvédelmi és energetikai, 2020-2022-ben pedig a gazdasági és fenntartható fejlődési minisztérium élén állt. 2022 májusától a horvát jegybank alelnöke volt, egyben az Európai Központi Bank (EKB) felügyeleti testületének tagjaként dolgozott.

Az új miniszter megválasztását a horvát közszolgálati televízió beszámolója szerint a 151 tagú törvényhozásban 76 képviselő támogatta, 52-en pedig ellene szavaztak. Coric a maga elé kitűzött célokat ismertetve az illetékes parlamenti bizottság szerdai meghallgatásán kijelentette: nem tervez érdemi irányváltást a fiskális politikában, mivel elődei - Zdravko Maric és Primorac - stabil alapokat teremtettek, amelyeket a jövőben is a fiskális fegyelem és felelősség határoz meg.

A legnagyobb kihívásként a gazdasági teljesítmény további javítását és az életszínvonal emelését nevezte meg. Mint mondta, a következő két és fél évben összehangolt kormányzati munkára van szükség, hogy a korábban elért politikai és gazdasági eredmények kézzelfogható módon javítsák a polgárok mindennapi életét. Plenkovic korábban úgy nyilatkozott: Coric azonnal elfogadta a felkérést a visszatérésre a kormányba.

Szerinte tapasztalt politikusról van szó, aki az államigazgatásban, a Horvát Nemzeti Bankban és az akadémiai szférában is bizonyított. Megvan benne a tudás és az energia a feladat ellátásához, és az elődjéhez hasonlóan a kormányprogram következetes végrehajtásán dolgozik majd.