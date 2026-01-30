Pénzügyi katasztrófa közeleghet az Egyesült Államokban

Schiff szerint ez egy olyan válság lesz az USA-ban, amelyből a világ többi része még profitálni is fog.

Peter Schiff amerikai közgazdász, aki a 2008-as pénzügyi válság pontos előrejelzéséről vált híressé, bejelentette a közelgő amerikai pénzügyi katasztrófát, írja a Clash Report.

„A világ most szó szerint 'kihúzza a szőnyeget az USA lába alól'. A dollár összeomlik. Helyét átveszi az arany. A központi bankok felvásárolják az aranyat és megszabadulnak a dollároktól. Ismét egy gazdasági válság felé tartunk – egy olyan felé, amely a 2008-as pénzügyi válságot vasárnapi iskolának fogja tekinteni” – mondta a közgazdász.

Schiff hangsúlyozta, hogy ez nem egy globális pénzügyi válság lesz, hanem egy amerikai, és a világ többi része "sőt, még profitálni is fog belőle".

„A buborék a dollárban van. A buborék az amerikai gazdaságban van. Az arany és az ezüst egy sokkal mélyebb válságra figyelmeztet, amely akár az év végén, akár jövőre sújthatja az országot. Egy amerikai dollárválság felé haladunk” – mondta Schiff.

Hangsúlyozta, hogy ez bizalmatlansági szavazat az amerikai gazdasággal és az amerikai kormány közpénzügyek kezelésére való képességével szemben.

„Az aranynak nincs »plafonja«, mert a dollárnak nincs »alja«” – jegyezte meg a közgazdász.

Zuhanó amerikai dollár - legfrissebb hírek

Az amerikai dollár január 28-án négyéves mélypontra esett, miután Donald Trump elnök vállat vonva reagált a közelmúltbeli gyengülésre. Ez hozzájárult a dolláreladás növekedéséhez és más valuták felértékelődéséhez, az euró 2021 júniusa óta először emelkedett 1,2 dollár fölé.

Január 26-án az arany ára rekordmagasságba, unciánként több mint 5100 dollárba (grammonként 164 dollárba) ugrott, folytatva történelmi emelkedését. A befektetők a növekvő geopolitikai bizonytalanság közepette vásárolják fel a biztonságos menedéknek számító eszközt. Mindez az amerikai kormányzatba és az amerikai eszközökbe vetett bizalmi válság közepette történik, amelyet Trump elnök kormányzatának néhány ingatag döntése okozott.