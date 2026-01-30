Nőtt a magyarországi közbeszerzések összértéke tavaly

Tavaly 16,8 százalékkal nőtt a közbeszerzési eljárások összértéke Magyarországon, a szerződésszám 5,7 százalékkal csökkent, a kis- és közepes vállalkozások (kkv-k) részesedése továbbra is meghatározó - közölte a Közbeszerzési Hatóság (KH) csütörtökön az MTI-vel.

Az ajánlatkérők 2025-ben 6923 eredményes közbeszerzési eljárást folytattak le 4278 milliárd forint összértékben, ennek eredményeként 15 511 közbeszerzési szerződés jött létre. Ezeknek csaknem a fele árubeszerzésre irányult, a szolgáltatásmegrendelések aránya megközelítette a 30 százalékot, az építési beruházásoké meghaladta a 20 százalékot. A kkv-k 11 611 közbeszerzést nyertek meg összesen 1899 milliárd forint értékben - írták a közleményükben. A KH honlapján olvasható gyorsjelentés szerint a tavaly létrejött közbeszerzési szerződések mintegy 35 százalékát nemzeti, 65 százalékát uniós eljárásrendben kötötték meg.

A szerződések értékét tekintve az uniós eljárások aránya 92 százalék. Az egyajánlatos közbeszerzések részesedése a teljes összegen belül az uniós eljárásrendben 21,4 százalékra, nemzeti eljárásrendben 7,5 százalékra csökkent. Egy közbeszerzési szerződésre uniós eljárásrendben 2,7 ajánlat, nemzeti eljárásrendben 4,2 ajánlat érkezett átlagosan. Hirdetmény nélkül 193 közbeszerzési eljárás kezdődött, 17-et visszavontak a KH ellenőrzési tevékenysége nyomán. Szerződésellenőrzési eljárást 91 esetben kellett elrendelni.

A korábbi évekkel összevetve kiderül, hogy a közbeszerzési szerződések összértéke némi visszaesést követően 2023 óta nő, darabszámuk viszont csökken. A kkv-k szerződései értékarányban 2023-ban tetőztek 60 százalékon, 2024-ben 42,8 százalékra estek vissza, majd 2025-ben 44,2 százalékra nőttek. Az egyajánlatos közbeszerzések mind a számarányt, mind az értékarányt tekintve visszaszorulóban vannak. A KH az adatok alapján úgy látja, hogy a közbeszerzési piacon a versenyhelyzet továbbra is biztosított, a hirdetmények ellenőrzését pedig kiemelt hatósági feladatnak tekintik annak érdekében, hogy a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előírásai teljesüljenek.