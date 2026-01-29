Gazdaság
Nagy Márton: A kötelezettségeket mindenkinek meg kell fizetnie
A bíróság döntése értelmében az adókat és a hozzájárulást be kell fizetni
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter
Fotó: AFP/John Thys
Nagy Márton a posztban kiemelte, a fővárosnak 2026. január 26-án kellett volna teljesítenie a 2026-os szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részét. Ezt a főváros elmulasztotta.
Rámutatott, hogy a kötelezettségeit mindenkinek meg kell fizetnie, ezért a Magyar Államkincstár csütörtökön hatósági inkasszót nyújtott be.
A bíróság döntése értelmében az adókat és a hozzájárulást be kell fizetni. „A Főváros sem áll a törvények felett!” - szögezte le közösségi oldalán a miniszter.