Nagy Márton: A kötelezettségeket mindenkinek meg kell fizetnie

A bíróság döntése értelmében az adókat és a hozzájárulást be kell fizetni

MH/MTI
 2026. január 29. csütörtök. 19:35
Frissítve: 2026. január 30. 2:35
A kötelezettségeket mindenkinek meg kell fizetnie - a Magyar Államkincstár hatósági inkasszót nyújtott be! - közölte a nemzetgazdasági miniszter csütörtökön a Facebook oldalán a főváros szolidaritási hozzájárulásával összefüggésben.

Nagy Márton: A kötelezettségeket mindenkinek meg kell fizetnie
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter
Fotó: AFP/John Thys

Nagy Márton a posztban kiemelte, a fővárosnak 2026. január 26-án kellett volna teljesítenie a 2026-os szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részét. Ezt a főváros elmulasztotta.

Rámutatott, hogy a kötelezettségeit mindenkinek meg kell fizetnie, ezért a Magyar Államkincstár csütörtökön hatósági inkasszót nyújtott be.

A bíróság döntése értelmében az adókat és a hozzájárulást be kell fizetni. „A Főváros sem áll a törvények felett!” - szögezte le közösségi oldalán a miniszter.

