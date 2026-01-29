Minden család részesül a 30 százalékos rezsikedvezményben

A miniszter elmondta: 2,9 millió olyan háztartás van, ahol gázzal fűtenek, azaz van gázmérő, 4,4 millió olyan ügyfél van, aki árammal fűt, és 674 ezer olyan lakás van, amely távfűtéssel rendelkezik. A kormány döntése alapján mind a három kategória igénybe veheti a kedvezményt, de ebből csak egyszer lehet részesedni - tette hozzá. Bejelentette azt is: az előre fizetős mérővel rendelkezők mindegyike is kap kedvezményt, hétezer forintot. Jelezte: vigyáznak arra, hogy aki 2025-ben a rezsivédett sávon belül fogyasztott gázt, az mindenképpen ezen belül maradjon, tehát a januári többletfogyasztás ne vigye őt át ezen a rezsisávon.

Mindenki a fogyasztásával arányos mértékben kap a kedvezményből - hangsúlyozta. Kifejtette: a gázt használó magyar háztartások esetében meghatározott jelleggörbe szerint a szeptember 15-től május 15-ig tartó fűtési szezonban használják el az emberek az éves gázfogyasztásuk 90 százalékát, ezen belül az elmúlt 5 év átlaga alapján januárra 19,4 százalék jut. Az a feltételezés, hogy akinek megnőtt a fogyasztása januárban, az a hideg idő miatt történt - tette hozzá, jelezve, hogy ezért a januári fogyasztást szorozzák meg 1,3-mal, miután 30 százalékos átlagos fogyasztásnövekedést tételeznek fel. Lesz egy képlet, amit nyilvánosságra hoznak, ezzel minden ügyfél ki tudja majd számolni a tavalyi éves fogyasztása alapján a mennyiségi kedvezményt.

Kitért arra is, hogy a gáz esetében három számlázási módja van az MMV-nek: a 2,9 millió ügyfélből 600 ezren minden hónapban diktálnak, majdnem 1,7 millióan átalánydíjat fizetnek, a maradék pedig a jelleggörbe alapján fizet. Ez utóbbi kettő esetében az elszámoló számlában érvényesítik majd a kedvezményt, ez mindenkinek máskor esedékes. A havonta diktáló ügyfeleknél viszont csak két diktálás alapján tudják megmondani, hogy mennyi a januári fogyasztás. Közölte azt is: a 674 ezer távfűtéses lakás esetében a fogyasztók a társasházon keresztül fogják megkapni a 30 százalékos árkedvezményt és a legtöbb távhőszolgáltató már az első számlában érvényesíti majd ezt. Tájékoztatása szerint a villannyal fűtő fogyasztók esetében azt kérik, hogy április 30-ig nyilatkozzanak: egyrészt arról, hogy ha gázt is használnak, akkor a gáznál vagy a villanynál kérik a kedvezményt, illetve, ha több villanymérőjük van, akkor melyikre veszik igénybe ezt. Megjegyezte: 4,4 millió ügyfélhez 5,2 millió mérő tartozik. Ha valaki nem nyilatkozik, akkor automatikusan a gázfogyasztásra kap kedvezményt.

A kitöltendő nyilatkozatot az MVM honlapján teszik közzé. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: a január 22-i adatok alapján 30 százalékos többlet jelent meg a fogyasztásban a rendkívüli hideg miatt, a kormány döntése alapján ezért 30 százalékos kedvezményt adnak, amit érvényesítenek a januári gázszámláknál és a távfűtésnél is, de azoknak is szeretnének segíteni, akik árammal fűtenek, nekik kérniük kell a szolgáltatójuktól, hogy a villanyszámlájuknál érvényesítsék a 30 százalékot.

Megjegyezte: számtalan technikai nehézséget jelent, hogy az emberek különböző időpontokban és különböző formában fizetik a számlájukat. Ennek kezelése és végrehajtása az Energiaügyi Minisztérium részéről komoly felkészültséget igényel.

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy a többletfogyasztás mintegy 50 milliárd forintos többletterhet jelentene a magyar családoknak, ezt a kormány átvállalja. Kérdésre jelezte: a biztosított kedvezmény egy részét az állam állja, másik részét pedig a Robin Hood-adó alanyai árbevétel-arányosan. Lantos Csaba kérdésre válaszolva azt mondta, az, aki már megkapta a januári számláját, az fizesse be. Ha túlfizetés lesz, azt majd jóváírják - jegyezte meg. A rászorultsági alapon nyújtott kedvezménnyel összefüggésben azt mondta, ezzel az a baj, hogy a rendszer nagyon komplikált és ezért drága, illetve közel sem biztos, hogy korrekt lesz az adatok minősége miatt. A kormány nem is ezt az elvet választotta, hanem azt, hogy mindenkinek ad kedvezményt.

Ez egy olcsón működtethető rendszer és arányos - szögezte le. Kitért arra, hogy az a fogyasztó is megkapja a kedvezményt, akinek januári fogyasztása nem haladta meg a korábbi évek átlagát. Úgy folytatta, „a diktálósok” a következő két hónapban megkapják a kedvezményt, azok között, akik valamilyen részszámlát - vagy az átalánydíjast, vagy a jelleggörbést - fizetnek, lesz olyan, aki decemberben kapja meg az elszámoló számláját. Elmondta azt is, hogy az emberek eldönthetik, hogy a gáz vagy a villany esetén veszik igénybe a kedvezményt. Gáz esetében nem kell nyilatkozni, villany esetében azonban igen - mutatott rá. Gulyás Gergely hozzátette, van most is méltányossági elv: ha valaki az 1729 köbméter alatt van, akkor nem csupán a 30 százalékos mennyiségkedvezményt kapja meg, hanem akkor sem lépi át a sávhatárt, ha 40-50-60 százalékkal fogyasztott többet. Utóbbi esetben is a kedvezményes tarifát fizetik, köbméterenként 100 forintot - jegyezte meg.

Lantos Csaba kitért arra, hogy a rezsiszisztéma a jelenlegi formájában fog fennmaradni, ebben akkor lehet változás, ha az Európai Bíróság nem Magyarországnak ad igazat az orosz gáz behozatalának kérdésében. Magyarország ugyanis perelni fog az ellen a brüsszeli döntése ellen, ami megtiltja az orosz gáz vásárlását 2027-től.

Arról is beszélt, le fogják adni a 2026. márciusi határidőre azt a tervet, amely Magyarország orosz gázról történő leválását tartalmazza. Gulyás Gergely hozzátette: a kormány célja, hogy maradjon az orosz gáz és a rezsicsökkentés. Ha nem lenne rezsicsökkentés, az uniós átlagot nézve 2,5-3,5-szeres árakat kellene fizetnie a magyar családoknak.