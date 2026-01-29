Jól forognak a SZÉP-kártyák

A tárca tájékoztatása szerint a SZÉP-kártya tavaly decemberben a családok kikapcsolódása mellett ünnepi vásárlásaikat is kiemelten támogatta. A kormány ugyanis 2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét lehetővé tette a hideg élelmiszer vásárlását SZÉP-kártyával. Az intézkedés eredményeként a kártyabirtokosok 15 milliárd forintot költöttek hideg élelmiszerre az év utolsó hónapjában. Így a decemberi költések 42 százalékkal múlták felül az egy évvel korábbit, és megközelítették a 61,6 milliárd forintot - ismertette az NGM.

A karácsonyt és szilvesztert belföldi utazással is összekötő családokat pedig az is segítette, hogy a feltöltések összege is 19 százalékos bővülést mutatott az év tizenkettedik hónapjában, elérve a 91,6 milliárd forintot - tették hozzá. A közlemény szerint a kormány a béremelésekkel, az adócsökkentésekkel és az áremelések letörésével hozzájárul ahhoz, hogy egyre több pénz maradjon a családok zsebében, így saját döntésük szerint egyre többet tudjanak kikapcsolódásra fordítani. A kormány a magyar családok gondtalan pihenését a SZÉP-kártyán keresztül is kiemelten támogatja, amely 2025-ben a belföldi turizmus meghatározó hajtóereje volt.

A kártyabirtokosok tavaly összesen 492 milliárd forintot költöttek a kártyáikról, ez közel 14 százalékkal haladta meg a 2024-es felhasználást. Az NGM jelezte azt is, hogy 2025 végén még közel 127 milliárd forint állt rendelkezésre a SZÉP-kártyákon, amely az idei év elején tovább élénkítheti a hazai utazási kedvet.