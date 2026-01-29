2026. január 29., csütörtök

Béremelés a Magyar Postánál

Megbecsülik a dolgozókat

 2026. január 29. csütörtök. 9:53
A Magyar Posta és a Postás Szakszervezet között korábban megkötött kétéves megállapodás módosításával az eredetileg tervezett 7 százalék helyett összesen 10 százalékkal emelkednek a bérek a vállalatnál: január 1-jétől 7 százalék, július 1-jétől további 3 százalék béremelés valósul meg - jelentette be csütörtöki Facebook-bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Mint hozzátette, emellett a postások munkájának elismeréseként 2025 decemberében bruttó 100 ezer forint egyszeri kifizetés történt, 2026 márciusában pedig további bruttó 150 ezer forint érkezik a teljesítmény elismeréseként. Jelentősen nő a béren kívüli juttatás is: a cafeteria keretösszege 360 ezer forintról 420 ezer forintra emelkedik.

A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből fakadó korrekciók már megtörténtek, a 7 százalékos béremelés visszamenőleges része pedig a februári bérrel együtt kerül kifizetésre - közölte a miniszter. Mint fogalmazott, „továbbra is azon dolgozunk, hogy a munkavállalók munkája megbecsülést és biztos megélhetést jelentsen”. Magyarországon a munka érték, és aki dolgozik, annak előre kell tudnia lépni - írta Facebook-oldalán a miniszter.

