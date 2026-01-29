2026. január 29., csütörtök

Az EU pénzügyi feketelistára fogja helyezni Oroszországot

 2026. január 29. csütörtök. 18:17
Mivel minden olyan eszköz jó, amellyel Oroszországot nyomás alá helyezni, valamint valódi tárgyalásokra lehet kényszeríteni, az Európai Unió pénzügyi feketelistára fogja helyezni Oroszországot az ukrajnai háború finanszírozásának megakadályozása érdekében - jelentette ki Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben csütörtökön.

Az EU-tagországok külügyminisztereinek tanácskozását megelőzően újságíróknak nyilatkozva Kaja Kallas hangsúlyozta: az Abu-Dzabiban összegyűlt tárgyalók között az orosz oldalon csak katonai küldöttek vannak jelen, akiknek nincs mandátumuk semmilyen megegyezésre sem, ami szerinte azt jelenti, hogy biztosan nem veszik komolyan a békét.

Iránnal kapcsolatban a főképviselő előrevetítette azt a várakozását, hogy a miniszterek megszorító intézkedéseket fogadnak el, illetve terrorszervezetté nyilvánítják a Forradalmi Gárdát.

