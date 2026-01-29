2026. január 30., péntek

Gazdaság

A Lukoil egy amerikai céggel kötött megállapodást külföldi eszközeinek eladásáról

 2026. január 29. csütörtök. 21:26
A Lukoil-csoport megállapodást írt alá az orosz olajvállalat külföldi eszközeit birtokló Lukoil International GmbH eladásáról az amerikai Carlyle befektetési céggel - jelentették be csütörtökön.

Az orosz olajtársaság közleményében hangsúlyozta, hogy a tranzakció nem vonatkozik a cég kazahsztáni eszközeire, amelyek továbbra is a Lukoil-csoport tulajdonában maradnak. Az ügylet számos feltételhez kötött, beleértve az amerikai hatóságok jóváhagyását is. Az orosz cég hangsúlyozta továbbá, hogy a megállapodás nem kizárólagos, a Lukoil folytatja a tárgyalásokat más potenciális vevőkkel. A TASZSZ által korábban idézett szakértők a Lukoil külföldi eszközeinek értékét 10-12 milliárd dollárra becsülték.

Mintegy két órával a csütörtöki bejelentés után a moszkvai értéktőzsdén a Lukoil-részvények árfolyama több mint 3 százalékos drágulással, 5385 rubel (1 rubel=4,17 forint) állt. A Lukoil tavaly október 22-én került fel az amerikai szankciós listára. Az Egyesült Királyság egy héttel korábban vezetett be szankciókat ellene. Október 27-én jelentette be szándékáét a Lukoil, hogy eladja nemzetközi eszközeit, „mivel számos ország korlátozó intézkedéseket vezetett be a vállalattal és leányvállalataival szemben.”

