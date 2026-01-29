A jegybank politikai függetlensége mellett állt ki a Fed elnöke

Jerome Powell, az amerikai Federal Reserve elnöke a szerdai kamatdöntést követő sajtótájékoztatón a gazdasági értékelés mellett szokatlan nyíltsággal beszélt a jegybanki függetlenség politikai kockázatairól, és beszédének a Fed honlapján publikált átirata szerint at a tanácsot adta leendő utódjának, hogy tartsa távol magát a pártpolitikától.

Powell a politikai befolyásolási kísérletek kapcsán különbséget tett a pártpolitika és a demokratikus ellenőrzés között. Mint mondta, a Fed demokratikus elszámoltathatóságának "ablaka" a kongresszus: a törvényhozással való rendszeres kapcsolattartás nem teher, hanem aktív kötelezettség, a legitimitást pedig "az általunk választott felügyeleti szereplőkkel való interakcióban" kell kiérdemelni.

A gazdasági helyzet értékelésében Powell azt emelte ki, hogy az Egyesült Államok gazdasága tavaly "szilárd ütemben" bővült, 2026 elején pedig stabil alapokon áll. A fogyasztás ellenálló maradt, a vállalati beruházások bővülnek, miközben a lakáspiac továbbra is gyenge. A közelmúltbeli, átmeneti szövetségi kormányzati leállás szerinte fékezhette a növekedést az előző negyedévben, de ennek hatása a működés újraindulásával részben visszafordulhat.

A munkaerőpiacról Powell azt mondta: a korábbi fokozatos enyhülés után a stabilizálódás jelei látszanak. A munkanélküliségi ráta decemberben 4,4 százalék volt, és az utóbbi hónapokban alig változott; a foglalkoztatás növekedése ugyanakkor gyenge. A lassulást részben a munkaerő-kínálat bővülésének mérséklődése (alacsonyabb bevándorlás, részvételi ráta) magyarázza, de a kereslet is hűlt - tette hozzá.

Az inflációval kapcsolatban hangsúlyozta: a 2022-es csúcsról jelentősen mérséklődött, de továbbra is a 2 százalékos cél felett van. A közölt becslések szerint decemberben az éves PCE-infláció (fogyasztói kosár) 2,9 százalék, a mag-PCE 3,0 százalék körül alakult. Powell szerint a magasabb értékekben nagy szerepe van az árupiaci (goods) inflációnak, amelyet a vámok felfelé hajtottak, miközben a szolgáltatásoknál a dezinfláció folytatódik. Úgy vélte, a közeli inflációs várakozások csökkentek, a hosszabb távú várakozások többsége pedig összhangban van a 2 százalékos céllal.

A monetáris politikáról Powell azt mondta: a korábbi három ülésen összesen 75 bázispontos kamatcsökkentés után a mostani kamatszintet megfelelőnek tartják a kettős mandátum - maximális foglalkoztatás és árstabilitás - felé való további előrehaladáshoz. Szerinte a politika "a semleges szint valószínű tartományába" került, ami segíthet a munkaerőpiac stabilizálásában, miközben az infláció a vámhatások kifutása után ismét 2 százalék felé tart. Kiemelte: a Fed "jó helyzetben van", a további lépések időzítését és mértékét a friss adatok alapján, ülésről ülésre dönti el, előre kijelölt pálya nélkül.

Powell külön kitért a nemesfémárak - mindenekelőtt az arany - emelkedésére is, hangsúlyozva: a Fed figyeli az eszközárakat, de nem von le "különösebb makrogazdasági üzenetet" egy-egy ármozgásból. A jegybank hitelességének gyengülésére utaló értelmezéseket elutasította, mondván: ha az inflációs várakozásokat nézik, a hitelesség "ott van, ahol lennie kell".

A Fed elnöke a monetáris döntést követő sajtótájékoztatón igyekezett elhárítani a személyét érintő kérdéseket: nem volt hajlandó részletezni az igazságügyi minisztérium vizsgálatát - amely a Fed washingtoni székházának felújításához kötődő költségtúllépések miatt indult -, és nem adott választ arra sem, tervezi-e, hogy májusi elnöki mandátumának lejárta után a Fed kormányzótanácsában marad-e. Kormányzói tagsága ugyanis még két évig tart. Több alkalommal megismételte: "erről ma tényleg nincs mit mondanom", hangsúlyozva, hogy "ennek meglesz a maga ideje és a helye".