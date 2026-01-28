Európa lezárja a Balti- és az Északi-tengert a „árnyékflotta” előtt

14 európai ország közzétett közös nyilatkozatot az orosz „árnyékflottáról”. Figyelmeztették Oroszországot, hogy tartályhajói többé nem tartózkodhatnak akadálytalanul a Balti-tengeren, áll a brit kormány honlapján január 26-án közzétett dokumentumban.

A nyilatkozatban hangsúlyozták az automatikus azonosító rendszer (AIS) fontosságát, amely biztosítja a hajók koordinációját és a vészhelyzetekre való reagálást. Az aláíró országok rámutattak, hogy ennek a rendszernek a figyelmen kívül hagyása és a transzponderek nélküli hajók közlekedése balesetekhez vezethet és megnehezíti a mentési műveleteket - írja a zaxid.net.

A dokumentumban az országok felszólítanak arra, hogy a pontos helymeghatározás nélküli közlekedést és az azonosító rendszer manipulálását tekintsék tengeri fenyegetésnek. Emellett az aláíró államok követeléseket támasztottak a Balti- és Északi-tenger régiójában érvényes közlekedési szabályokkal kapcsolatban.

A nyilatkozat szövegében az országok a nemzetközi tengeri egyezmények, különösen a SOLAS, a MARPOL és az UNCLOS betartását követelik. Ezek szerint jogsértőnek minősülnek azok a hajók, amelyek:

zászlót váltanak;

kikapcsolják a transzpondereket;

nem rendelkeznek a szükséges dokumentumokkal.

Az ilyen hajók lefoglalásra kerülnek

A nyilatkozathoz csatlakoztak a Balti- és az Északi-tenger part menti országai, valamint Nyugat-Európa államai. Összesen 14 ország írta alá a nyilatkozatot: