Gazdaság
Európa lezárja a Balti- és az Északi-tengert a „árnyékflotta” előtt
Minden hajót, amely szabályszegéssel és bekapcsolt helymeghatározás nélkül közlekedik, feltartóztatnak
A nyilatkozatban hangsúlyozták az automatikus azonosító rendszer (AIS) fontosságát, amely biztosítja a hajók koordinációját és a vészhelyzetekre való reagálást. Az aláíró országok rámutattak, hogy ennek a rendszernek a figyelmen kívül hagyása és a transzponderek nélküli hajók közlekedése balesetekhez vezethet és megnehezíti a mentési műveleteket - írja a zaxid.net.
A dokumentumban az országok felszólítanak arra, hogy a pontos helymeghatározás nélküli közlekedést és az azonosító rendszer manipulálását tekintsék tengeri fenyegetésnek. Emellett az aláíró államok követeléseket támasztottak a Balti- és Északi-tenger régiójában érvényes közlekedési szabályokkal kapcsolatban.
A nyilatkozat szövegében az országok a nemzetközi tengeri egyezmények, különösen a SOLAS, a MARPOL és az UNCLOS betartását követelik. Ezek szerint jogsértőnek minősülnek azok a hajók, amelyek:
- zászlót váltanak;
- kikapcsolják a transzpondereket;
- nem rendelkeznek a szükséges dokumentumokkal.
Az ilyen hajók lefoglalásra kerülnek
A nyilatkozathoz csatlakoztak a Balti- és az Északi-tenger part menti országai, valamint Nyugat-Európa államai. Összesen 14 ország írta alá a nyilatkozatot:
- Belgium,
- Dánia,
- Észtország,
- Finnország,
- Franciaország,
- Németország,
- Lettország,
- Litvánia,
- Hollandia,
- Norvégia,
- Lengyelország,
- Svédország,
- Nagy-Britannia,
- Izland