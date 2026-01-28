2026. január 28., szerda

Gazdaság

Európa lezárja a Balti- és az Északi-tengert a „árnyékflotta” előtt

Minden hajót, amely szabályszegéssel és bekapcsolt helymeghatározás nélkül közlekedik, feltartóztatnak

 2026. január 28. szerda. 19:13
14 európai ország közzétett közös nyilatkozatot az orosz „árnyékflottáról”. Figyelmeztették Oroszországot, hogy tartályhajói többé nem tartózkodhatnak akadálytalanul a Balti-tengeren, áll a brit kormány honlapján január 26-án közzétett dokumentumban.

Európa lezárja a Balti- és az Északi-tengert a „árnyékflotta” előtt
Az orosz árnyékflottához tartozó Grinch olajszállító tartályhajó Martigues partjainál, Marseille-Fos kikötője közelében, Franciaországban
Fotó: AFP/Thibaud Moritz

A nyilatkozatban hangsúlyozták az automatikus azonosító rendszer (AIS) fontosságát, amely biztosítja a hajók koordinációját és a vészhelyzetekre való reagálást. Az aláíró országok rámutattak, hogy ennek a rendszernek a figyelmen kívül hagyása és a transzponderek nélküli hajók közlekedése balesetekhez vezethet és megnehezíti a mentési műveleteket - írja a zaxid.net.

A dokumentumban az országok felszólítanak arra, hogy a pontos helymeghatározás nélküli közlekedést és az azonosító rendszer manipulálását tekintsék tengeri fenyegetésnek. Emellett az aláíró államok követeléseket támasztottak a Balti- és Északi-tenger régiójában érvényes közlekedési szabályokkal kapcsolatban.

A nyilatkozat szövegében az országok a nemzetközi tengeri egyezmények, különösen a SOLAS, a MARPOL és az UNCLOS betartását követelik. Ezek szerint jogsértőnek minősülnek azok a hajók, amelyek:

  • zászlót váltanak;
  • kikapcsolják a transzpondereket;
  • nem rendelkeznek a szükséges dokumentumokkal.

Az ilyen hajók lefoglalásra kerülnek

A nyilatkozathoz csatlakoztak a Balti- és az Északi-tenger part menti országai, valamint Nyugat-Európa államai. Összesen 14 ország írta alá a nyilatkozatot:

  • Belgium,
  • Dánia,
  • Észtország,
  • Finnország,
  • Franciaország,
  • Németország,
  • Lettország,
  • Litvánia,
  • Hollandia,
  • Norvégia,
  • Lengyelország,
  • Svédország,
  • Nagy-Britannia,
  • Izland
