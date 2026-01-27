Tarolnak a fix 3 százalékos kkv-hitelek

Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a hazai kkv-knál van a helye, ezért a kormány a piaci hiteleknél jóval kedvezőbb kamattámogatott konstrukciókat tesz elérhetővé, ezáltal biztosítva kedvezményes forrást a vállalkozások számára – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kedden.

Felidézték, a kormány döntése értelmében 2025. október 6-tól a Széchenyi Kártya Program összes konstrukciója – a likviditási és a beruházási hitelek egyaránt – egységesen 3 százalékos fix kamattal érhetők el. A kamatcsökkentés rendszerszintű élénkülést eredményezett a vállalati hitelezésben: a fix 3 százalékos kkv-hitel bevezetése óta a vállalkozások már több mint 1000 milliárd forintnyi hitelt igényeltek, a szerződéskötések összege pedig átlépte az 500 milliárd forintot – összegezte a minisztérium.

A közleményben Szabados Richárd, az NGM kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára kiemelte: a gyors felfutás azt mutatja, hogy a kormány által biztosított kedvezményes kamatkörnyezet valódi segítséget jelent a mikro-, kis- és középvállalkozások számára. A finanszírozás tervezhetősége, az alacsonyabb kamatteher és az egyszerűbb hozzáférés együtt olyan biztonsági hálót ad a kkv-knak, amely nemcsak napi működésüket, hanem beruházásaik megvalósítását és növekedésüket is támogatja.

A közleményhez mellékelt háttéranyag szerint a fix 3 százalékos kkv-hitel bevezetését követő 3,5 hónap alatt 19 102 igénylés érkezett be 1011 milliárd forint összegben. Ez volumenében nagyobb hitelkeresletet jelent, mint amennyi a korábbi évek átlagában jellemzően 6-8 hónap alatt realizálódott – jegyezte meg az NGM. A számok egyértelműen jelzik: a vállalkozások gyorsan reagáltak a kedvezőbb finanszírozási feltételekre – tették hozzá.

A háttér kitér arra is, hogy az ügyintézés szerte az országban gyors ütemben zajlik, 525 milliárd forint értékben már le is szerződtek a vállalkozások a bankokkal. A kamatcsökkentés óta több termék is csúcsokat dönt. A MAX+ konstrukció bevezetése óta nem volt ilyen magas érdeklődés a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+,a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+ és a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX + termékek iránt – közölte az NGM.

A likvid típusú termékek mellett a beruházási típusú termékek iránti igények is stabilak, ez rávilágít arra, hogy mekkora szükség van kamattámogatott hitelekre – fűzték hozzá.

A támogatott kamatszint mérséklése amellett, hogy növeli a hitelfelvételi kedvet hozzájárul a vállalkozói bizalom további erősítéséhez is. A hazai kkv-k egyre tudatosabban élnek lehetőségeikkel: a beérkező igénylések egy része a napi működés stabilizálását szolgálja, miközben egyre többen készítik elő fejlesztési és beruházási döntéseiket is – jegyezte meg az NGM.