Szép forgalmat ért el tavaly a kolozsvári légikikötő

Rekordszámú, 3 582 134 utas fordult meg 2025-ben a Kolozsvári Avram Iancu Nemzetközi Repülőtéren, ez a szám tíz százalékkal nagyobb az előző év utasforgalmánál - közölte kedden a légikikötőt működtető Kolozs megyei önkormányzat.

A tájékoztatás szerint az eddigi legmagasabb utaslétszám azt mutatja, hogy a kolozsvári az elmúlt két évtized legjobban fejlődő romániai repülőtere, ugyanakkor a legfontosabb regionális légikikötő az országban. Ezzel az utasforgalommal a közép-erdélyi létesítmény a bukaresti Otopeni repülőtér után következik - közölték. A közlemény idézi Alin Tisét, a Kolozs megyei önkormányzat elnökét, aki szerint a kolozsvári repülőtér bizonyította, hogy stratégiai jelentőségű regionális légicsomópont, a megyei vezetés pedig jó döntést hozott, amikor korszerűsítette.

Mint írták, tavaly a menetrendszerű járatok közül a bukaresti járattal utaztak a legtöbben, míg a külföldi járatok közül az Olaszországba, Németországba és Spanyolországba tartók voltak a legnépszerűbbek. Ezeket főként a kivándorolt vagy külföldön dolgozó román állampolgárok és hozzátartozóik veszik igénybe. A turisztikai célzatú járatok kihasználtsága is nőtt, mintegy 17 százalékkal az előző évhez képest.

A legnépszerűbbnek az egyiptomi charterjárat bizonyult - közölték. A Kolozsvári Avram Iancu Nemzetközi Repülőtér főként a közép- és észak-erdélyi térséget szolgálja ki, mintegy négymillió lakost több mint 200 kilométeres körzetben.