Kína biztonsági kockázatot jelent

Japán arra kéri a halászokat, hogy kerüljék el a Senkaku-szigeteket. A szigeteket Kína is magáénak tartja, ami fokozza a feszültséget a régióban, és akár az Egyesült Államokat is bevonhatja a konfliktusba.

A Kelet-kínai-tengeren fekvő szigetcsoport hivatalosan Japánhoz tartozik, de Kína történelmi és földrajzi okokból igényt tart a területre

A japán kormány felszólította a halászokat, hogy kerüljék el a vitatott Senkaku-szigetek körüli vizeket. A Reuters szerint Japán attól tart, hogy a kínai hatóságok letartóztathatják a halászokat. A Kelet-kínai-tengeren fekvő szigetcsoport hivatalosan Japánhoz tartozik, de Kína történelmi és földrajzi okokból igényt tart a területre.

Ishigaki város polgármestere, Yoshitaka Nakayama figyelmeztetett, hogy egy ilyen incidens gyorsan nemzetközi konfliktushoz vezethet.

Gazdag halászterületek a Senkaku-szigetek körül

A Senkaku-szigetek körüli vizek különösen halban gazdagok. Már a 19. század végén Japán halászati célokra használta a régiót, és a Reuters szerint még egy tonhal-feldolgozó üzemet is működtetett az egyik szigeten.

Azonban, amióta Kína igényt tart a területre, a japán halászok száma, akik ott tevékenykednek, jelentősen visszaesett. A japán parti őrség szerint tavaly csak nyolc dokumentált utat regisztráltak, míg az 1970-es években még több mint 160 volt.

A halászok, mint Kazushi Kinjo, hangsúlyozzák, hogy a régió fontos jövedelemforrás, mivel ott olyan értékes halfajok foghatók, mint a vörös sügér. A politikai feszültségek ellenére néhányan továbbra is aktívak akarnak maradni a vizeken.

Az USA is belekeveredhet a konfliktusba

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a szigetekkel kapcsolatos bármilyen konfliktus az USA-t is érintheti. Washington egy biztonsági szerződés keretében kötelezte magát, hogy fegyveres konfliktus esetén megvédi a Senkaku-szigeteket, ami közvetlenül belekeverheti az USA-t a Kínával való konfliktusba.