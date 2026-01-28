Földi csúcstechnológiával készülhet az űr szuperélelmiszere

Lehet egyetlen kanálnyi porban annyi vitamin, mint egy tál friss zöldségben - egy magyar állattenyésztő mérnök bebizonyította, hogy igen. Saját, gyógyíthatatlannak hitt betegségéből felépülve olyan technológiát kutatott fel, amely nemcsak az egészséges táplálékokra vágyó családoknak, de már a magyar űrhajós program mérnökeinek is felkeltette az érdeklődését. A különleges, kíméletes vákuumszárítási eljárás hozhatja el a „jövő élelmiszerét” a mindennapi felhasználók és – a távlati tervek szerint – az űrhajósok számára is - írta lapunkhoz eljuttatott közleményében a My Cosmos Food.



Selymes-Stockdale Erzsébetnél 15 évvel ezelőtt diagnosztizáltak súlyos emésztőrendszeri megbetegedést. „Amikor a hagyományos megoldások nem hoztak eredményt, a mérnöki szemléletemhez nyúltam vissza: hinni kezdtem a tiszta,

biológiailag aktív táplálék erejében„ - idézte fel a My Cosmos Food alapítója. „Azt kutattam, hogyan lehet a növények

hatóanyagait sértetlenül megőrizni.” A szakértő emlékeztetett, hogy az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint a zöld zöldségekben a betakarítás után már néhány napos tárolás után is magas lehet a C-vitamin-veszteség: „Egy 2007-es tanulmány kimutatta, hogy a zöldségek általában már a betakarítás után egy héttel elveszítik a bennük található C-vitamin 15-77 százalékát. A tápanyagok közvetlenül a termés betakarítása után érik el a csúcspontot. A tápanyagveszteség pedig felgyorsul, ha a növényt helytelenül kezelik. A gyümölcsökben és zöldségekben található vitaminokra, ásványi anyagokra és fitokemikáliákra, növényi bioaktív anyagokra a szervezetünknek szüksége van az egészség megőrzéséhez. Ahhoz például, hogy megfelelő mennyiségű C-vitamint fogyasszunk, gyümölcsből vagy zöldségből, vagy egyéb táplálékkiegészítőkből kell azt bevinni”_ – magyarázta a szakértő. „Azonban a legtöbb vitaminkészítmény mesterségesen előállított izolátum, de az emberi szervezet a természetes kötésben lévő hatóanyagokat tudja igazán hasznosítani, abban a formában, ahogy azok a növényekben is megtalálhatók.”

A tápanyagvesztés megelőzésének legmodernebb módja a vákuumszárítás. Az eljárás során nem éri magas hő a zöldséget és a gyümölcsöt, a folyamat oxigéntől elzártan zajlik, és a folyamat első lépéseként a frissen szedett termés a lehető leggyorsabban kerül feldolgozásra. Az eljárás lehetővé teszi, hogy a növényi sejtek épségben maradjanak, így a zöldségek és gyümölcsök eredeti hatóanyag-tartalmának (vitaminok, enzimek, antioxidánsok) közel 100 százaléka megőrizhető. Egyetlen csapott evőkanálnyi (öt gramm) kristályos készítmény legalább 300 gramm friss alapanyagnak felel meg.

„A cég elnevezése mellett ez a sűrített tápanyagtartalom hívta fel a HUNOR Magyar Űrhajós Program képviselőinek figyelmét is a márkára. Jelenleg egy olyan formula fejlesztésén dolgozunk, amely a súlytalanságban is biztonságosan fogyasztható, rátapad a kanálra, és maximális vitalitást biztosíthat az asztronautáknak” - árulta el Selymes-Stockdale Erzsébet.

A technológia túlmutat az egyre ismertebb hagyományos liofilizáláson. Míg a fagyasztva szárítás során az alapanyagokat sokkoló fagyasztásnak is kiteszik, a cég által alkalmazott speciális vákuumtechnológia szobahőmérsékletről indul. A márka országos ismeretségét a Cápák között című műsorban való sikeres szereplés és a folyamatos szakmai fejlesztések alapozták meg.

„A készítményeink között a 16-féle összetevőből álló felnőtt immunerősítőtől a csíráztatott magokból készült fermentált rostokat tartalmazó mikrobiom támogató keverékig, minden megtalálható. A gyerekeknek szóló termékünket a „pattogós cukorka” szerkezet miatt a zöldségeket elutasító gyerekek is szívesen fogyasztják” - árulta el az alapító. Selymes-Stockdale Erzsébet három felnőtt gyermek édesanyja, üzlettársa, Borkóné Fodor Krisztina pedig hatgyermekes édesanya. Így mindkettőjük számára rendkívül fontos a gyermekek egészsége és kreativitása.



„Célunk, hogy a gyerekeket is bevonjuk az űrkutatás és a tudatos táplálkozás világába azzal, hogy tervezzenek egy, a cég rakétája által ihletett űrlényt és egy űrhajós figurát. Emellett hamarosan elindítjuk az 50+ Életmód Blogot is, amely gyakorlati tanácsokkal segíti az idősebb generációt az egészségmegőrzésben.”