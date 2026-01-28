Békés vármegyében is megjelent a madárinfluenza

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma Békés megyében két báromfitelepen magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta, az érintett állományok felszámolása folyamatban van - tájékoztatta a hivatal kedden az MTI-t.

A közlemény szerint a betegséget Békésszentandráson egy 7600 egyedet számláló tenyészpulyka-előnevelő telepen, míg Orosházán egy 5500 darabos májhasznú lúdállományban mutatták ki. A madárinfluenza gyanúja mindkét telepen a megemelkedett elhullás miatt merült fel, idegrendszeri tüneteket, bágyadtságot, valamint a takarmány- és ivóvízfogyasztás csökkenését is tapasztalták. Mindkét helyszínen a vírus H5N1 altípusát mutatták ki. A hatóság három kilométeres sugarú védőkörzetet és kiterjesztett megfigyelési körzetet állított fel Békésszentandráson, míg Orosházán három kilométeres védőkörzet és tíz kilométeres megfigyelési körzet lépett életbe.

A járványügyi nyomozás és az állományok felszámolása jelenleg is zajlik - írták. Felhívták az állattartók figyelmét a járványvédelmi előírások maradéktalan betartására, mivel a betegség a vadon élő madarakban is jelen van. A madárinfluenzával kapcsolatos folyamatosan frissülő információk a Nébih tematikus aloldalán érhetők el: https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza.