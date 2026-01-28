2026. január 28., szerda

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 321.37 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

Békés vármegyében is megjelent a madárinfluenza

Figyelik az eseményeket a hatóságok

MH/MTI
 2026. január 28. szerda. 2:01
Megosztás

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma Békés megyében két báromfitelepen magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta, az érintett állományok felszámolása folyamatban van - tájékoztatta a hivatal kedden az MTI-t.

Békés vármegyében is megjelent a madárinfluenza
(képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Belga MAG/Jill Delsaux

A közlemény szerint a betegséget Békésszentandráson egy 7600 egyedet számláló tenyészpulyka-előnevelő telepen, míg Orosházán egy 5500 darabos májhasznú lúdállományban mutatták ki. A madárinfluenza gyanúja mindkét telepen a megemelkedett elhullás miatt merült fel, idegrendszeri tüneteket, bágyadtságot, valamint a takarmány- és ivóvízfogyasztás csökkenését is tapasztalták. Mindkét helyszínen a vírus H5N1 altípusát mutatták ki. A hatóság három kilométeres sugarú védőkörzetet és kiterjesztett megfigyelési körzetet állított fel Békésszentandráson, míg Orosházán három kilométeres védőkörzet és tíz kilométeres megfigyelési körzet lépett életbe.

A járványügyi nyomozás és az állományok felszámolása jelenleg is zajlik - írták. Felhívták az állattartók figyelmét a járványvédelmi előírások maradéktalan betartására, mivel a betegség a vadon élő madarakban is jelen van. A madárinfluenzával kapcsolatos folyamatosan frissülő információk a Nébih tematikus aloldalán érhetők el: https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink