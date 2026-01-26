2026. január 26., hétfő

Gazdaság

Unciánként 5000 dollárnál is többet ér az arany

A legmagasabb elért jegyzés hétfőn addig 5093,15 dollár volt

MH/MTI
 2026. január 26. hétfő. 16:55
Az arany ára hétfőn átlépte az unciánként 5000 dolláros lélektani határt a rekordot rekordra halmozó emelkedés során, elsősorban a jegybanki felvásárlásoknak, valamint a piaci bizonytalanságok közepette hagyományosan betöltött befektetési menedék szerepének köszönhetően.

Fotó: AFP/NurPhoto/CFOTO

Az arany ára 64 százalékkal emelkedett 2025-ben, az idén pedig eddig több mint 17 százalékos pluszban jár.

Az emelkedést a befektetési menedékként szolgáló eszközök iránti magas kereslet, az amerikai monetáris enyhítés, a jegybanki vásárlások és a tőzsdén jegyzett alapokba (ETF) irányuló rekordösszegű tőkebeáramlás támasztotta alá. Kiemelt szerepet játszik az áremelkedésben, hogy Kína decemberben már sorban a 14. hónapban folytatta aranyvásárlásait.

A többi nemesfém ára is rekordközelben mozog. Az ezüst hétfőn 4,57 százalékkal 107,65 dollárra ugrott unciánként, miután 108,60 dolláros rekordot ért el. A platina 3,26 százalékkal 2857,41 dollárra, a palládium 3,2 százalékkal 2074,40 dollárra emelkedett.

Az ezüst ára pénteken lépte át első alkalommal a 100 dolláros szintet, folytatva a tavalyi 147 százalékos emelkedést. Az ezüst esetében az áremelkedést a befektetési menedék iránti magas igény mellett a fém egyes fejlett technológiai ágazatokban nyersanyagként betöltött kulcsszerepe is támogatja.

