Krízisben Európa tejágazata

Súlyosbodott a tejágazati válság Európában, azonnali és hatékony uniós beavatkozásra van szükség – jelentette ki Nagy István agrárminiszter hétfőn Brüsszelben, az EU-s tagállamok mezőgazdasági és halászati minisztereinek tanácsülésére érkezve.

A tárcavezető elmondta: az éjszakába nyúló ülés napirendjén számos kérdés szerepel, ami jól mutatja, hogy az európai agrárium nehéz helyzetben van. Magyarország két napirendi pont tárgyalását is kérte, köztük a tejpiaci válság azonnali kezelését.

Nagy István emlékeztetett: Magyarország már a decemberi tanácsülésen is napirendre vetette a problémát, ám azóta tovább romlott a helyzet. A tej felvásárlási ára az 53 centes szintről 20 cent környékére esett vissza, ami több tagállamban is súlyos gondokat okoz. Hangsúlyozta: Magyarország azonnali segítséget kér, és szorgalmazza a magántárolás intézményének megnyitását sajt és vaj esetében, valamint olyan támogatások biztosítását, amelyek átsegítik a termelőket a nehéz időszakon. „A tejtermelők nagyon fontos szereplői a magyar agráriumnak, ezért harcolni fogunk értük” – fogalmazott.

A miniszter felidézte: decemberben az Európai Bizottság részéről Christophe Hansen agrárügyekért felelős uniós biztos azt ígérte, megvizsgálják a helyzetet, most azonban a romló piaci körülmények miatt Magyarország ismét napirendre tűzi az ügyet. Kiemelte: Olaszország is külön napirendi pontként kérte a tejhelyzet tárgyalását, ami jelzi, hogy uniós szintű problémáról van szó.

Nagy István beszélt arról is, hogy Magyarország Lengyelországgal, Szlovákiával és Ausztriával közösen a Mercosur-egyezmény kapcsán is fellép a piacvédelem érdekében. Mint mondta, az érzékeny ágazatok támogatására kompenzációs alap létrehozását tartják szükségesnek, amelyből a károsult gazdákat lehetne segíteni.

A tárcavezető hangsúlyozta: Magyarország mindaddig meg kívánja akadályozni a Mercosur-megállapodás ideiglenes hatályba léptetését, amíg azt a tagállamok nem ratifikálják. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Európai Parlament bírósághoz fordult az ügyben, és még nem alakult ki végleges álláspont.

A miniszter szerint a tanácsülésen szó lesz az uniós költségvetésről és a közös agrárpolitikáról (KAP) is. Magyarország álláspontja nem változott: ragaszkodik ahhoz, hogy a KAP forrásai külön, kétpilléres rendszerben maradjanak, megfelelő finanszírozással és kiszámíthatósággal, mert csak így lehet megvédeni az európai gazdákat a szabadkereskedelmi egyezmények hatásaival szemben.

Nagy István kitért arra is, hogy az üléshez kapcsolódóan Várhelyi Olivér uniós biztossal tanácskoznak az állat- és növényegészségügyi ellenőrzések kérdéséről. Hangsúlyozta: a teljes biztonságot az jelentené, ha az Európai Unió csak olyan termékeket engedne be a piacára, amelyekre ugyanazok a termelési szabályok és feltételek vonatkoznak, mint az uniós gazdákra.