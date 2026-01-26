2026. január 26., hétfő

Gazdaság

Hétfői forintárfolyamok

Az eurót reggel hét órakor 381,99 forinton jegyezték, szinte változatlanul a péntek este hat órai 382,08 forinthoz képest

 2026. január 26. hétfő. 7:47
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzésekhez képest.

A dollár jegyzése 321,98 forintra csökkent 324,57 forintról, ami a forint 0,8 százalékos erősödésének felel meg. A svájci frankkal szemben a forint 0,6 százalékkal gyengült, a frank jegyzése 414,39 forintra emelkedett 411,99-ről.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint vegyesen áll az egy héttel korábbi, 4. heti kezdéshez képest: 0,8 százalékkal erősebben az euróval, 3,1 százalékkal erősebben a dollárral szemben, valamint 0,2 százalékkal gyengébben a dollár ellenében.

Az év eleje óta a forint az euróval és a dollárral szemben erősödött, 0,7 és 1,7 százalékkal, a svájci frank ellenében viszont 0,3 százalékkal áll gyengébben.

